Mutlu bir yıl mutlu sofralarla başlar
Yılbaşı gecesini evde aile ve dostlarla geçirmenin keyfi bir başka. Sofra başında saatler süren keyifli sohbetler, yeni yıla mutlu girmenin anahtarı gibidir. Yepyeni bir yılı evde en güzel şekilde karşılamanın yolu tahmin edersiniz ki lezzetli bir yeni yıl sofrası hazırlamaktan geçiyor. Ama yılbaşı sofrası hazırlarken nelere dikkat etmek gerekir? Bu sorunun cevabı ve tüyoları için sizi yazının kalanına alalım.
Yılbaşı ağacı, eğer şanslıysak kar, rengarenk yılbaşı süsleri, bolca içimize çektiğimiz kırmızı... Yılın en sihirli zamanı sonunda geldi. Aralık ayı boyunca kafamızda yapılacaklar, içimizde ise her şeyin daha güzel olacağına dair umutlar ile yeni yılı karşılamaya hazırlandık.
Yeni bir başlangıç kadar umut veren çok az şey var; bu yüzden noel filmlerini, kar kürelerini, çam ağacı şeklinde kurabiyeleri gördükçe iyi hissettiğimiz tüm hislerin de aslında “umut” la ilgili olduğunu da böylece anladık.
Uzun sofralar, bol sohbetler, lezzetli yemeklerle 2023’ü içimizde umutlarla içeri davet ederken sofranızı unutulmaz kılacağınız önerileri de listeledik. Afiyetle…
YILBAŞI SOFRASININ PÜF NOKTALARI…
CESUR BİR RENK PALETİ
Masa örtünüz yılbaşı akşamı sofranızın ilk adımıdır ve içeriğini belirler. Yılın bu zamanı masanıza kırmızı ve yeşili davet etmek konusunda cüretkâr olun. Sakin tonlarda seçeceğiniz masa örtüsünü kırmızı Amerikan servis ve yeşil bardaklar ile tamamlayabilir ya da bu iki renkten birisini örtüde kullanarak küçük detaylarda altın ya da gümüş rengi seçebilirsiniz.
AKSESUAR ÖNEMLİ
Zencefil ev, mumlar, çiçekler, kokinalar, şamdan, kar küresi, çam ağacı şeklinde biblolar gibi aksesuarların rolü yılbaşı gecesi sofrada özellikle önem arz eder. O yüzden göz yormayacak bir ya da birkaç aksesuarı kullanmaktan çekinmeyin.
BARDAK YERİNE KADEH
Yemek takımı, kaşık ve çatalların dizimi ve bardağın yeri birbiriyle ne kadar uyumlu ise ortaya o kadar şık bir görüntü çıkar. Masanın kalabalık ve düzensiz olduğunu düşünüyorsanız servis arabası kullanabilirsiniz. Su bardağı yerine kadeh kullanmanız da çok daha doğru olacaktır.
MÜZİK SEÇİMİ
Önünüzde uzun bir gece var o yüzden enerjinizi yüksek tutmak için müzik seçimine özellikle dikkat edin. Müzik, yemek yerken kulağa hoş gelecek şekilde hafif, misafirlerinizle konuşmalarınızı duyacak tempoda ve iştah açacak kadar eğlenceli olmalı. Müziğin temposunu ve sesi de tatlı servisiyle beraber yükseltebilirsiniz.
BOL ÇEŞİT KÜÇÜK PORSİYON
Yılbaşı gecesi yemeği uzun solukludur. Dolayısıyla yemek çeşidinin bol tutulması önemli. Sofranın zenginliği, farklı dengelerden tatların bir araya gelmesi hem göze hem damağa hitap etmesine dikkat etmek gerek. Gece uzun olacağı ve fazla çeşit tüketileceği için mideyi rahatsız etmeyecek dengeli bir mönü hazırlamalısınız. Sıralamada ise hafif bir çorbayla başlayabilirsiniz.
Ardından gelecek ara sıcakların sonrası hindi, tavuk ya da kırmızı etten oluşan ana yemeği hafifletmek için zeytinyağlıları tercih edebilirsiniz. Sonrasında ise ağır kremalı tatlılar yerine sütlü ya da meyveli tatlılar sunabilirsiniz. Ama dikkat, porsiyonları küçük tutmak gerektiğini unutmayın; bol çeşit/küçük porsiyon mönünün anahtarı.
TATLIYI SONA SAKLADIK
Keyifli sohbetlerin yaşandığı ve yemek çeşidinin bol olduğu uzun yılbaşı sofralarında ağır tatlılar sunmamaya dikkat edin. Sütlü tatlılar, meyve özlerinden yapılan sorbeler, parfe ya da pavlova hafif seçenekler olabilir. Yemek sonrası çay, kahve ikramına geçilecekse makaronlar, petifür denilen küçük tatlılar iyi birer eşlikçi olabilir.
TARİF
PAVLOVA (4 kişilik)
MALZEMELER
- 4 adet yumurta beyazı
- 220 gr pudra şekeri
- 1 çay kaşığı elma sirkesi
- 1 küçük kutu sıvı krema
- İstediğiniz mevsim meyveleri
YAPILIŞI
- Yumurta aklarını cam bir çırpma kabına alıp mikserle çırpmaya başlayın. Kar haline gelip tepecikler oluşmaya başlayınca pudra şekerini azar azar ilave ederek çırpmaya devam edin.
- Şekerin tamamı eridikten sonra sirkeyi ilave edin ve spatula ile karıştırın. Alttan üste doğru karıştırarak malzemelerin birbirlerine geçmesini sağlayın.
- Bir fırın tepsisine yağlı kâğıt serin ve ince bir tabaka oluşturacak şekilde yağlayın. Karışımı tepsiye dökün ve yuvarlak bir görüntü alacak şekilde yayın.
- Önceden 120 derece ısıtılmış fırında 1,5 saat pişirin.
- Pişirme işleminin sonunda tatlınızı fırında bekletin. Ani ısı değişiklikleri tatlının kırılmasına sebep olabilir.
- Soğuk kremayı ya da çikolata sosunu mikserle çırpıp ortasındaki boşluğa koyun ve mevsim meyveleriyle süsleyin. Krema ya da çikolata yerine karamel veya labne peyniri de kullanabilirsiniz.
AKLINIZDA OLSUN
- Yumurtalarınızın oda sıcaklığında olmasına dikkat edin.
- Yumurta beyazını ayırırken içerisine hiçbir şekilde yumurta sarısı gelmemesine dikkat edin.
- Tatlı kırılmaya müsait bir yapıya sahip olduğundan yağlı kâğıdın üzerinden tekrardan yağ sürmek, olası yapışma riskini azaltabilir.
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