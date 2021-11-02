Alt üst oldu: Kripto parada "Squid Game" şoku

02 Kasım 2021 Salı, 09:54

Netflix’te yayınlanan Kore dizisi Squid Game adına çıkartılan kripto paradaki büyük hareketlilik yatırımcıları şaşırttı.

Geçtiğimiz dönemlerde Dogecoin ve Shiba Inu gibi şaka amaçlı ortaya çıkan coinlerin özel bir sebep olmaksızın yükselmesi ve sert düşmesi kripto dünyasının tehlikelerini de ortaya çıkarmıştı. Squid Game adına çıkartılan coinin de yüzde 230’luk değer kazancını bir anda silmesi benzer bir tehlikeye dikkatleri çekti.

Squid Game isimli para birimi dün CoinMarketCap verilerine göre ani bir artışla 2 bin 861 dolara yükseldi. Ardından büyük bir düşüşle yarım sentin altına geriledi. Squid Game ‘geliştiricileri’ Telegram üzerinden yaptıkları açıklamada depresyona girdiklerini ve artık projede çalışmak istemediklerini belirtti.

NE OLDU?

Sözcü'nün aktardıklarına göre, bir ay önce 0.012 dolar değerinde olan SQUID önceki gün 37 dolara yükseldi. Ardından dün sabah saatlerinde 37 dolar civarında seyreden SQUID öğle saatlerinde 2 binde 861 dolara fırladı. 5 dakika içerisinde paradaki tüm kazancın silinerek 0,0008 dolara gerilemesinin ardından dolandırıcılık iddiaları gündeme geldi.

Projenin geliştiricileri tarafından yapılan açıklamada, “Birileri projemizi hacklemeye çalıştı. Squid Game geliştiricileri olarak dolandırıcılar yüzünden depresyondayız. Bu yüzden artık projede çalışmak istemiyoruz” dedi.

Bir kripto girişiminin kurucu ortağı olan Antoni Trenchev, Bloomberg’e yaptığı değerlendirmede, “Doğru kripto para üzerine bahis yapmak ağızları açık bırakan zenginliklere yol açabilir. Satış başladığında, farklı bir etki ortaya çıkabilir, bu nedenle yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz parayı kullanmak akıllıca olur” dedi.