Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği Ukrayna bayrağı astı

Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği, Ukrayna’ya destek olmak için büyükelçilik binasına Ukrayna bayrağı astı. Büyükelçi Chilcott, sosyal medya paylaşımında “Birleşik Krallık, özgürlük ve demokrasiye yönelik sebepsiz saldırı karşısında Ukrayna halkının yanındadır” dedi.

ANKA
25 Şubat 2022 Cuma, 17:12
Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği Ukrayna bayrağı astı
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Resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Ukraynalı dostlarımızla dayanışma içinde Ukrayna bayrağını dalgalandırıyoruz. Birleşik Krallık, Rusya’nın özgürlük ve demokrasiye yönelik sebepsiz saldırısı karşısında Ukrayna halkının yanındadır” denildi.

Büyükelçi Dominick Chilcott ise şu paylaşımı yaptı:

"Birleşik Krallık, Rusya'nın özgürlük ve demokrasiye yönelik sebepsiz saldırısı karşısında Ukrayna halkının yanındadır. 24 Şubat'tan önce Birleşik Krallık;

-Ukrayna'ya savunma silahları tedarik etti

-Ekonomik destek sağladı

-İşgal için bahane yaratmayı amaçlayan Rus dezenformasyonunu ifşa etti.

Rus işgalinin ardından;

-Yüz milyarlarca dolarlık ekonomik yaptırımla Rusya’nın elitlerini hedef aldık.

-Birleşik Krallık'ta Rus bankalarının varlıklarını donduruyoruz

-Rus şirketlerinin devlet borçlanmalarını engelliyoruz.

Henüz bitirmedik..."


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