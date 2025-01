Darbe karşıtı gruplar, cephe hattına 'savaş filleri' konuşlandırdı

Myanmar Ulusal Birlik Hükümeti'ne bağlı Halk Savunma Kuvvetleri, askeri cuntaya karşı mücadelelerinde Hint fillerini kullanırken görüntülendi.

Yerel yayın Maun Media, 515. Kyaukse Alayının 3. Taburunun Kyaukse bölgesindeki operasyonlarını gösteren video görüntülerine dayanarak bu hayvanların katılımını bildirdi.

Videoda, başta AK-47'nin yerel ve Çin türevleri olmak üzere küçük silahlarla ve 60 mm'lik havan toplarıyla donatılmış piyadeler görülüyor. Konvoyda her biri asker ve sürücü taşıyan altı yetişkin Hint fili yer alıyor.

Fillerin, lojistik görevi gördüğü belirtilerek, engebeli ve yolsuz arazide malzeme taşıdığı ifade edildi.

For the first time since the Indochina wars, war elephants are back in sizeable numbers in SE Asia, being deployed to supply resistance forces across the frontlines in #Myanmar ???? pic.twitter.com/97awI30WAF