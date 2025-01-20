Darbe karşıtı gruplar, cephe hattına 'savaş filleri' konuşlandırdı

Yayınlanma: 20.01.2025 - 14:47

Güncelleme: 20.01.2025 - 14:47

Myanmar Ulusal Birlik Hükümeti'ne bağlı Halk Savunma Kuvvetleri, askeri cuntaya karşı mücadelelerinde Hint fillerini kullanırken görüntülendi.

Yerel yayın Maun Media, 515. Kyaukse Alayının 3. Taburunun Kyaukse bölgesindeki operasyonlarını gösteren video görüntülerine dayanarak bu hayvanların katılımını bildirdi.

Videoda, başta AK-47'nin yerel ve Çin türevleri olmak üzere küçük silahlarla ve 60 mm'lik havan toplarıyla donatılmış piyadeler görülüyor. Konvoyda her biri asker ve sürücü taşıyan altı yetişkin Hint fili yer alıyor.

Fillerin, lojistik görevi gördüğü belirtilerek, engebeli ve yolsuz arazide malzeme taşıdığı ifade edildi.

For the first time since the Indochina wars, war elephants are back in sizeable numbers in SE Asia, being deployed to supply resistance forces across the frontlines in #Myanmar ???? pic.twitter.com/97awI30WAF — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) January 18, 2025

Ancak Myanmar'daki iç savaşta çatışmaların bu tür “geleneksel” yöntemlerin kullanımıyla sınırlı olduğu varsayılamaz.

Çatışmanın tarafları sadece modern silahlar kullanmakla kalmıyor, aynı zamanda insansız hava araçlarının aktif kullanımı da dahil olmak üzere modern savaş trendlerini takip ediyor.

Myanmar, ordunun 2021'de iktidarı ele geçirmesinden bu yana kargaşa içinde ve demokrasi yanlısı grupların ve özerklik isteyen etnik grupların silahlı direnişine yol açtı.

Ülkede farklı amaçlar güden çok sayıda hükümet karşıtı grup var. Bunlar arasında demokratik hükümetin destekçileri ve kendi özerklikleri için mücadele eden ve cuntaya karşı çıkan etnik gruplar yer alıyor.

Ülkenin başlıca ekonomik ve siyasi ortakları, darbeden sonra da cunta ile işbirliğini sürdüren Rusya ve Çin'di. Özellikle Rusya ülkeye askeri sınıf silahlar ve insansız hava araçları tedarik ediyor.

İÇ SAVAŞIN TARAFLARI

Mepa News'in aktardığına göre, çeşitli etnik gruplara ev sahipliği yapan Myanmar'da çatışmanın tarafları şu şekilde sıralanabilir:

Myanmar Ordusu (Tatmadaw)

Tatmadaw ismiyle bilinen Myanmar ordusu, darbeyi gerçekleştiren cunta tarafından idare ediliyor.

Myanmar Silahlı Kuvvetleri'nin yanı sıra, ordu güçlerine bazı silahlı milis ve paramiliter gruplar da eşlik ediyor.

Myanmar Halk Savunma Güçleri

Mayıs 2021'de, darbe karşıtı gölge hükümet olarak anılan "Ulusal Birlik Hükümeti"nin bir parçası olarak kuruldu.

Yapı, rejim karşıtı muhalefetin temelini oluştururken, darbeyle devrilen hükümete sadık kalan kesimler bu gruba yoğun katılım gösteriyor.

Etkinlik alanı günden güne genişleyen grubun 50 bine yakın silahlı mensubunun olduğu düşünülüyor. Grup, diğer etnik ayrılıkçı yapılarla da iş birliği içerisinde.

Chin direnişi

Ülkenin batısındaki Chin eyaletinde birçok silahlı grup Myanmar rejimine karşı savaşıyor.

Yüzde 85'i Hıristiyan olan Chin bölgesinde 1980'li yıllardan bu yana organize olarak süren direniş bünyesinde eski ve yeni birçok grup var. Bunları Chin Ulusal Ordusu, Chinland Savunma Kuvvetleri, Chin Ulusal Savunma Gücü şeklinde sıralamak mümkün.

Arakan Ordusu

Ülkenin batısındaki Arakan eyaleti merkezli grup Arakan milliyetçisi ve Budist bir oluşum olarak biliniyor.

Myanmar'daki en etkin silahlı gruplardan biri olan yapı son dönemde gücünü artırmış durumda.

Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu

Söz konusu grup, Müslüman Rohingyalardan müteşekkil.

Myanmar'daki tek İslami muhalif grup olan Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu, daha çok Bangladeş sınır hattında varlık gösterebiliyor.

Kachin Bağımsızlık Ordusu

1960'lı yıllardan bu yana etkin olan grubun kökenleri 1940'lara dayanıyor.

Grup, Kachin bölgesinin bağımsızlığını savunuyor.

Taang Ulusal Kurtuluş Ordusu

Kökenli 1960'lara dayanan grup 1990'larda resmi olarak kuruldu.

Ülkenin doğusundaki Shan eyaletinde varlık gösteren grup, Taang (Palaung) etnik grubunun çıkarlarını savunuyor.

Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu

1989'da kurulan grup sol-komünist görüşlere sahip ve Shan eyaleti içerisindeki Kokang bölgesinin bağımsızlığını savunuyor.

Söz konusu grup, yukarıda belirtilen Arakan Ordusu, Kachin Bağımsızlık Ordusu ve Taang Ulusal Kurtuluş Ordusu ile beraber, çatı bir oluşum niteliğindeki "Kuzey İttifakı"nda yer alıyor.

Shan Eyaleti İlerleme Partisi

Söz konusu grup ve silahlı kanadı Shan Eyaleti Ordusu - Kuzey, 1960'lı yıllarda ortaya çıktı.

Shan milliyetçiliği ideolojisini benimseyen grup, bölgenin bağımsızlığını savunuyor.

Bu grupla Shan Eyaleti Restorasyon Konseyi (Shan Eyaleti Ordusu - Güney) isimli ayrılıkçı grup arasında da çatışmalar yaşanıyor.

Shan Eyaleti Restorasyon Konseyi

1996 yılında Shan bölgesinden bir ayrılıkçı askeri lider tarafından kurulan yapının silahlı kanadı Shan Eyaleti Ordusu - Güney olarak biliniyor.

Grup, Myanmar ordusunun ynaı sıra Shan Eyaleti İlerleme Partisi, Taang Ulusal Kurtuluş Ordusu ve Birleşik Wa Eyaleti Ordusu'na karşı da savaşıyor.

Karenni direnişi

Karenni (Kayah) eyaletinde faaliyet gösteren silahlı grupların kökenleri 1940'lara kadar uzanıyor.

Bölgede birçok silahlı grup Myanmar ordusuna karşı savaşıyor. Bu gruplar arasında Karenni Ordusu, Karenni Milliyetleri Savunma Gücü, Karenni Demokratik Cephesi gibi yapılar yer alıyor.

Karen direnişi

Kayin (Karen) eyaletinde Myanmar rejimine karşı savaş 1940'lardan bu yana devam ediyor.

Bölgede Karen Ulusal Kurtuluş Ordusu, Karen Ulusal Savunma Örgütü, Demokratik Karen İyilik Ordusu gibi silahlı yapılar aktif.

Yeni Mon Eyaleti Ordusu

Myanmar'ın güneyindeki Mon eyaletinde 1940'lı yıllardan bu yana aktif olan yapının silahlı kanadı Mon Ulusal Kurtuluş Ordusu. Grup Mon halkının çıkarlarını ve bağımsızlığını savunuyor.

Birleşik Wa Eyaleti Ordusu

1980'li yıllardan beri aktif olan yapı, Shan Eyaleti'ndeki Wa Özerk Bölgesi'nde aktif.

Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu

1980'lerin sonunda, birçok Myanmarlı silahlı grup gibi Burma Komünist Partisi'nden ayrılarak kurulan grup Shan milliyetçiliği ve bağımsızlığını savunuyor.

Zomi Devrimci Ordusu

1997 yılında kurulan yapı, Hindistan ve Bangladeş'teki çeşitli gruplarla da irtibat halinde.

Zomi milliyetçisi olan grup Myanmar'ın Chin eyaletinde faal.

Tüm bu grupların yanı sıra, Myanmar'da aktif olan diğer grupları şöyle sıralamak mümkün: