Dünyaca ünlü şarkıcıdan keskin çıkış: 'Dönmeyeceğim'
Özel yaşamı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen dünyaca ünlü pop yıldızı Britney Spears, bir daha albüm yapmayacağını söyledi.
Dünyaca ünlü pop yıldızı Britney Spears'ın şöhret, kariyer, annelik, özgürlük konularına odaklandığı anı kitabı "İçimdeki Kadın" (The Woman in Me) ilk haftasında satış rekoru kırarak tarihe geçmişti.
Anı kitabının başarısıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen yıldız, yeni bir albüm üzerinde çalıştığı yönünde ortaya atılan iddialara cevap verdi.
"HEPSİ SAÇMALIK"
NTV'nin aktardığına göre, Spears "Hakkımda yapılan haberlerin hepsi saçmalık! Sürekli birileriyle albüm hazırladığımı söyleyip duruyorlar. Müzik sektörüne bir daha asla dönmeyeceğim" dedi.
"HALA HAKKIMDA BİLMEDİĞİNİZ BİRÇOK ŞEY VAR"
Yıldız, "Ya eğlenmek ya da başka insanlar için şarkı yazıyorum. Kitabımı okuyanlara söylüyorum, hala hakkımda bilmediğiniz birçok şey var. Son iki yılda başka şarkıcılar için 20'den fazla şarkı yazdım!" ifadelerini kullandı.
"Glory" (2016), şarkıcının son albümüydü.
FİLM HAKLARI İÇİN SIRAYA GİRDİLER
Öte yandan 24 Ekim'de raflardaki yerini alan ve Spears'ın dikkat çeken söylemleriyle gündemden düşmeyen kitabın sinemaya aktarılması için pek çok ünlü isim talip oldu.
Filmin telif hakları için Margot Robbie, Brad Pitt, Reese Witherspoon ve Shonda Rhimes gibi isimlerin teklif verdiği öğrenildi.
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