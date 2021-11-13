Elon Musk, Tesla'dan 687 milyon dolarlık ilave hisse sattı
ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, şirketteki hisselerinin satışı konusunda Twitter'dan yaptığı anketin ardından bu hafta yaklaşık 5 milyar dolarlık hissesini sattıktan sonra dün yaklaşık 687 milyon dolar değerinde ilave hisse daha sattı.
Dünyanın en zengin insanı ve Tesla'nın en büyük hissedarı Musk'ın Tesla'daki hisselerinin yaklaşık yüzde 10'unu satıp satmaması konusunda Twitter'dan Cumartesi günü başlattığı ankete takipçilerin çoğu satış lehinde oy kullanmıştı.
Bunun üzerine Tesla hisselerinin yoğun satışlara maruz kalmasıyla, şirketin piyasa değeri 1 trilyon doların altına gerilemişti.
Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021
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Musk'ın Çarşamba günü yaklaşık 5 milyar dolara sattığı 4.5 milyon hisse Tesla'nın toplam paylarının yaklaşık yüzde 3'üne tekabül ediyordu.
Forbes'e göre, Tesla'daki hisselerinin toplam değeri, Musk'ın 281.6 milyar dolarlık servetinin büyük bir bölümünü oluşturuyor.
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