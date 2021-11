Elon Musk, Tesla'dan 687 milyon dolarlık ilave hisse sattı

Dünyanın en zengin insanı ve Tesla'nın en büyük hissedarı Musk'ın Tesla'daki hisselerinin yaklaşık yüzde 10'unu satıp satmaması konusunda Twitter'dan Cumartesi günü başlattığı ankete takipçilerin çoğu satış lehinde oy kullanmıştı.

Bunun üzerine Tesla hisselerinin yoğun satışlara maruz kalmasıyla, şirketin piyasa değeri 1 trilyon doların altına gerilemişti.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this?