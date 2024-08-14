Kalp rahatsızlığı riskini iki katına çıkarıyor: 'İş kaynaklı stres...'

Kanadalı ofis çalışanları üzerinde yapılan araştırma, yüksek iş yükü ve düşük ödül hissinin, ölümcül kalp ritmi bozukluğu riskini önemli ölçüde artırdığını ortaya koydu.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 14.08.2024 - 15:09
Kalp rahatsızlığı riskini iki katına çıkarıyor: 'İş kaynaklı stres...'
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Yeni bir araştırmaya göre, iş stresinin ölümcül olabilecek düzensiz kalp atışı riskini iki katına çıkarabileceği belirlendi.

Araştırma, iş yükü ve yetersiz ödüllendirmenin, atriyal fibrilasyon (AF) adı verilen bu kalp ritmi bozukluğunu geliştirme olasılığını önemli ölçüde artırdığını gösterdi.

Kanadalı ofis çalışanları üzerinde yapılan araştırma, yüksek iş stresi ve düşük ödül hissi yaşayanların, bu stres faktörlerine maruz kalmayanlara göre %97 daha fazla atriyal fibrilasyon geliştirme riski taşıdığını ortaya koydu.

Sadece yüksek iş stresi bile %83 oranında bir risk artışıyla ilişkilendirildi.

AF, en yaygın aritmi (düzensiz kalp atışı) türü olup, inme, kalp yetmezliği veya diğer kardiyovasküler komplikasyonlara yol açabilir.

Araştırmanın başyazarı Laval Üniversitesi'nden Profesör Xavier Trudel, "Çalışmamız, iş stresinin önleyici stratejilere dahil edilmesi gereken önemli bir faktör olabileceğini gösteriyor. Sağlıklı bir iş ortamı yaratmak, hem bireyler hem de çalıştıkları organizasyonlar için büyük önem taşıyor" dedi.

Araştırma, 18 yıllık bir veri setiyle 5.900 beyaz yakalı Kanadalı çalışan üzerinde gerçekleştirildi.

Sonuçlar, iş stresinin kalp sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini vurgularken, bu stres faktörlerinin azaltılmasına yönelik işyeri müdahalelerinin AF riskini düşürmede potansiyel faydalar sağlayabileceğini öne sürdü.

Prof. Trudel, "Gelecekteki araştırmalar, bu tür müdahalelerin etkinliğini incelemeli" dedi.


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