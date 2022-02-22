Kanalizasyon sızıntısı Güney Kaliforniya'daki plajları kapattı

22 Şubat 2022 Salı, 10:06

Yetkililer pazartesi günü Güney Kaliforniya sahilinin bir bölümünün yakındaki sulara 50 bin galon (189 bin 270 litre) ham kanalizasyonun dökülmesinden sonra yüzücüler ve sörfçüler için kapatıldığını söyledi.

Los Angeles Times'ın haberine göre Orange County Sağlık Kurumu, Newport Körfezi'ndeki bir restoranda tıkanmış bir kanalizasyon hattının arıtılmamış kanalizasyon sızıntısına neden olduğunu söyledi.

Bundan birkaç ay önce, Orange County sağlık yetkilileri, 1.000 galonluk bir kanalizasyon sızıntısı nedeniyle Newport Beach sahilinin yaklaşık yarım millik bir bölümünü okyanus sporlarına kapattı.

Orange County Sağlık Bakım Kurumu, su kalitesi takibinin sonuçları kabul edilebilir standartları karşılayana kadar, en son sızıntı ile potansiyel olarak kirlenmiş plajların yüzmeye, sörf yapmaya ve dalışa kapalı kalacağını söyledi.