Kanalizasyon sızıntısı Güney Kaliforniya'daki plajları kapattı
Yetkililer, sulara 50 bin galona kadar ham lağım döküldükten sonra Güney Kaliforniya sahilinin bir bölümünün yüzücülere ve sörfçülere kapatıldığını söylüyor.
Yetkililer pazartesi günü Güney Kaliforniya sahilinin bir bölümünün yakındaki sulara 50 bin galon (189 bin 270 litre) ham kanalizasyonun dökülmesinden sonra yüzücüler ve sörfçüler için kapatıldığını söyledi.
Los Angeles Times'ın haberine göre Orange County Sağlık Kurumu, Newport Körfezi'ndeki bir restoranda tıkanmış bir kanalizasyon hattının arıtılmamış kanalizasyon sızıntısına neden olduğunu söyledi.
Bundan birkaç ay önce, Orange County sağlık yetkilileri, 1.000 galonluk bir kanalizasyon sızıntısı nedeniyle Newport Beach sahilinin yaklaşık yarım millik bir bölümünü okyanus sporlarına kapattı.
Orange County Sağlık Bakım Kurumu, su kalitesi takibinin sonuçları kabul edilebilir standartları karşılayana kadar, en son sızıntı ile potansiyel olarak kirlenmiş plajların yüzmeye, sörf yapmaya ve dalışa kapalı kalacağını söyledi.
İlgili Haberler
- Kaliforniya'da 1984'ten bu yana en kurak Ocak ayı yaşandı
- Kaliforniya’da yangın: 5 bin 500 hektar alan yandı
- Kaliforniya sağlık yetkililerinden Moderna aşısı uyarısı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
En Çok Okunan Haberler
- Rus askerleri, 'koşullar uygun olunca' geri dönecek
- İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 831 bin hap
- Yaşlı çifti 3 kez dolandıranlara hapis ve para cezası
- Yabancı turist sayısı artış gösterdi
- Meme kanserinde 'erken tanı' hayati önem taşıyor
- Ertelenen Başakşehir-Konyaspor maçı yarın oynanacak
- Ceylan Ertem'in ilk konuğu Haluk Levent
- Orman yangınının zararı ülke ekonomisini etkiledi
- Yurt dışı üretici enflasyonu rekor kırdı
- Sebze tüketmek tek başına kalp krizi riskini azaltmıyor