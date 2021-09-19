'Pac Man' lakaplı ünlü boksör devlet başkanlığı seçimlerine aday oldu

19 Eylül 2021 Pazar, 13:46

'Pac Man' lakaplı ünlü boksör Manny Pacquiao, Filipinler'de 2022'de düzenlenecek devlet başkanlığı seçimlerine aday oldu.

Boks efsanesi Manny Pacquiao, siyasi kariyerinde de zirveye çıkmayı hedefliyor.

NTV Spor’un aktardığına göre, 8 kez dünya şampiyonu olan boksör, ülkesi Filipinler'de 2022'de düzenlenecek başkanlık seçimlerine katılacak.

SENATÖRLÜK YAPIYORDU

5 yıldır senatörlük yapan Pacquiao, Demokratik Filipinler Partisi tarafından başkan adayı olarak gösterildi.

Ancak 42 yaşındaki boks efsanesini seçim yarışında zorlu bir süreç bekliyor.

Haziran ayında yapılan son anketlerde, Pacquiao en çok tercih edilen beşinci isim olabilmişti.

2019'da yeniden hafif sıklet boks şampiyonu olan Pacquiao, kemeri kazanan en yaşlı boksör olarak tarihe geçmişti.

Spor endüstrisinin en parlak yıldızlarından olan efsane sporcu, 2015 yılında 1 milyar 250 bin dolarlık geliriyle, Forbes'un en zengin sporcular listesinde ikinci sırada yer almıştı.