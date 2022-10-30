Pakistan’ın eski Başbakan Khan’ın İslamabad’a yaptığı yürüyüşte muhabir ezilerek öldü

30 Ekim 2022 Pazar, 22:10

Pakistan’ın eski Başbakanı Imran Khan'ın konvoyu binlerce destekçisiyle birlikte başkent İslamabad’a ilerlediği sırada bir Muhabir ezilerek hayatını kaybetti. Pencap eyaletinde yer alan Sadhoke kentinde konvoyu Haber yapan Kanal 5’te görevli muhabir Sadaf Naeem, Khan’ın içinde bulunduğu otobüsün altında kalarak öldüğü bildirildi.

Naeem’in konvoyu takip ettiği sırada konteynerin üzerinden yola düştüğü ve otobüsün altından kaldığı aktarıldı. Khan yaptığı açıklamada, yürüyüşün Pencap eyaletine bağlı Gujranwala Bölgesi'ndeki Kamoke'ye doğru hareket etmesi gerektiğini fakat kazanın ardından yürüyüşün durdurulacağını ifade ederek Naeem’in ailesine taziyelerini iletti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise yaptığı açıklamada, "dinamik ve çalışkan bir muhabir" olarak nitelendirdiği Naeem'in ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Naeem'in ailesine taziyelerini iletti.

KHAN VE DESTEKÇİLERİ LAHOR’DAN YOLA ÇIKMIŞTI

Khan ve destekçileri 28 Ekim’de Lahor kentinden erken seçim çağrısıyla başkent İslamabad’a doğru yola çıkmıştı. Konvoy nedeniyle 260 kilometrelik yol boyunca çok sayıda güvenlik gücünün konuşlandırılırken, konvoyun 4 Kasım’da İslamabad’a ulaşması ve oturma eylemi yapılması bekleniyor.

KHAN’A 5 YIL SİYASİ YASAK

Pakistan’da 10 Nisan'da Ulusal Meclis’te Khan ve hükümeti için güven oylaması yapılmış, hükümetinin güvenoyu alamaması üzerine Khan başbakanlık görevinden alınmıştı. 11 Nisan'da ise başbakanlık görevine Şahbaz Şerif seçilmişti.

Pakistan Yüksek Seçim Komisyonu ise 21 Ekim’de Khan’a yabancı ülkelerin liderlerinden ve temsilcilerinden aldığı resmi hediyeleri yasa dışı bir şekilde sattığı gerekçesiyle 5 yıl siyasi yasak getirmişti. Pakistan’da seçimlerin gelecek yıl Ekim ayında yapılması planlanıyor.