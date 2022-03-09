Son Dakika: Almanya Başbakanı Olaf Scholz Türkiye'ye geliyor
Son Dakika: Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 14 Mart'ta Ankara'yı ziyaret edecek.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 14 Mart'ta Ankara'ya günübirlik ziyarette bulunacak. Scholz'un, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili ilişkiler ve bölgesel meseleleri görüşmeyi planladığı öğrenildi.
Söz konusu ziyaret, 8 Aralık 2021'de göreve başlayan Olaf Scholz'un ilk Türkiye ziyareti olacak.
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