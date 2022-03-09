Son Dakika: Almanya Başbakanı Olaf Scholz Türkiye'ye geliyor

Son Dakika: Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 14 Mart'ta Ankara'yı ziyaret edecek.

cumhuriyet.com.tr
09 Mart 2022 Çarşamba, 15:48
Son Dakika: Almanya Başbakanı Olaf Scholz Türkiye'ye geliyor
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 14 Mart'ta Ankara'ya günübirlik ziyarette bulunacak. Scholz'un, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili ilişkiler ve bölgesel meseleleri görüşmeyi planladığı öğrenildi.

Söz konusu ziyaret, 8 Aralık 2021'de göreve başlayan Olaf Scholz'un ilk Türkiye ziyareti olacak.


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