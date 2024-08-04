Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski duyurdu: ‘F-16'lar Ukrayna'da’

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, F-16 savaş uçaklarının ülkesine teslim edildiğini duyurdu.

AA
Yayınlanma: 04.08.2024 - 18:04
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski duyurdu: ‘F-16'lar Ukrayna'da’
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Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "F-16'lar Ukrayna'da. Biz bunu sağladık. Bu uçaklarda uzmanlaşan ve onları ülkemiz için kullanmaya başlayan arkadaşlarımızla gurur duyuyorum. Bu sonuç için ekibimize teşekkür ederim. F-16'lar konusunda gerçekten yardımcı olan tüm ortaklarımıza, uçak talebimizi ilk kabul eden ülkeler Danimarka, Hollanda ve ABD'ye minnettarım" ifadesini kullandı.

Zelenski'nin paylaştığı görüntüde, F-16'ların önünde düzenlenen bir programa katılması, F-16'ların havalandığı anlar ve uçuşları yer aldı.

Ukrayna'ya hangi ülke tarafından kaç F-16 uçağı verildiği açıklanmadı.


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