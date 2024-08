Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski duyurdu: ‘F-16'lar Ukrayna'da’

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "F-16'lar Ukrayna'da. Biz bunu sağladık. Bu uçaklarda uzmanlaşan ve onları ülkemiz için kullanmaya başlayan arkadaşlarımızla gurur duyuyorum. Bu sonuç için ekibimize teşekkür ederim. F-16'lar konusunda gerçekten yardımcı olan tüm ortaklarımıza, uçak talebimizi ilk kabul eden ülkeler Danimarka, Hollanda ve ABD'ye minnettarım" ifadesini kullandı.

We are now in a new phase of development for the Air Force of the Armed Forces of Ukraine. We have done a lot to transition the Ukrainian Air Force to a new aviation standard – Western combat aviation. From the beginning of this war, we have been talking with our partners about… pic.twitter.com/z21yTU0Hjo