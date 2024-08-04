Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski duyurdu: ‘F-16'lar Ukrayna'da’
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, F-16 savaş uçaklarının ülkesine teslim edildiğini duyurdu.
Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "F-16'lar Ukrayna'da. Biz bunu sağladık. Bu uçaklarda uzmanlaşan ve onları ülkemiz için kullanmaya başlayan arkadaşlarımızla gurur duyuyorum. Bu sonuç için ekibimize teşekkür ederim. F-16'lar konusunda gerçekten yardımcı olan tüm ortaklarımıza, uçak talebimizi ilk kabul eden ülkeler Danimarka, Hollanda ve ABD'ye minnettarım" ifadesini kullandı.
We are now in a new phase of development for the Air Force of the Armed Forces of Ukraine. We have done a lot to transition the Ukrainian Air Force to a new aviation standard – Western combat aviation. From the beginning of this war, we have been talking with our partners about… pic.twitter.com/z21yTU0Hjo— Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) August 4, 2024
Zelenski'nin paylaştığı görüntüde, F-16'ların önünde düzenlenen bir programa katılması, F-16'ların havalandığı anlar ve uçuşları yer aldı.
Ukrayna'ya hangi ülke tarafından kaç F-16 uçağı verildiği açıklanmadı.
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