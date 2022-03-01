Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan, Rusya’ya destek
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, Rusya’nın eylemlerini desteklediğini bildirdi.
Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna’daki durumu ele aldığı belirtildi.
Açıklamada, “Putin’in, özel askeri operasyonunun hedeflerinin Donbas’ın sivil nüfusunun korunması, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’ni Kiev’in tanıması, Kırım üzerindeki Rus egemenliğini kabul etmesi, Ukrayna devletinin militarizmden ve Nazizm’den arındırılması, tarafsız ve nükleer olmayan statüsünün sağlanması olduğunu bildirdi” ifadeleri kullanıldı.
Maduro’nun da Rusya'nın kararlı eylemlerine güçlü desteğini dile getirdiği kaydedilen açıklamada, “Maduro, ABD ve NATO'nun istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerini kınadı. Batılı ülkeler tarafından başlatılan yalan ve dezenformasyon kampanyasına karşı koymanın önemini vurguladı” denildi.
Açıklamada, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilere yönelik güncel konuların da ele alındığı aktarıldı.
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