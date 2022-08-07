Küba'da patlama: Yaralı sayısı 121'e yükseldi
Küba'da bir petrol depolama tesisine yıldırım düştü. Tesisteki bir tanka düşen yıldırımın başlattığı alevler diğer tanklara da sıçradı ve ardından 4 patlama meydana geldi. Bölgedeki siviller tahliye edilirken, yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 121 kişi ise yaralandı. 17 itfaiyeciden hala haber alınamıyor.
Küba'nın Matanzas kentinde cuma akşamı bir yakıt depolama tesisine yıldırım düşmesi sonucu büyük bir yangın çıktı. Tesisteki bir tanka düşen yıldırımın başlattığı alevler diğer tanklara da sıçradı ve 4 patlama yaşandı.
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