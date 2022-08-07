Küba'da patlama: Yaralı sayısı 121'e yükseldi

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Küba'da bir petrol depolama tesisine yıldırım düştü. Tesisteki bir tanka düşen yıldırımın başlattığı alevler diğer tanklara da sıçradı ve ardından 4 patlama meydana geldi. Bölgedeki siviller tahliye edilirken, yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 121 kişi ise yaralandı. 17 itfaiyeciden hala haber alınamıyor.

cumhuriyet.com.tr
07 Ağustos 2022 Pazar, 10:02

Küba'nın Matanzas kentinde cuma akşamı bir yakıt depolama tesisine yıldırım düşmesi sonucu büyük bir yangın çıktı. Tesisteki bir tanka düşen yıldırımın başlattığı alevler diğer tanklara da sıçradı ve 4 patlama yaşandı.

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Küba patlama yaralı

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