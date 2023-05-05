El Ele Eğitim ve Kültür Derneği'nden “Opi Bilim Kitleri"

Yayınlanma: 05.05.2023 - 12:01

Güncelleme: 05.05.2023 - 12:01

İstanbul’un en yoğun göç alan bölgelerinden Esenyurt ilçesinde yaşayan ailelerle, kadınlara ve çocuklara yönelik eğitim desteği veren El Ele Eğitim ve Kültür Derneği, nitelikli bilim ve teknoloji eğitiminin her çocuğun ve her gencin hakkı olduğu fikri ile OPİ Bilim Kitleri’ni hayata geçirdi.

Nitelikli eğitime erişimin her çocuğun, her gencin hakkı olduğu bilinciyle 2019 yılından bugüne faaliyetlerini ücretsiz sürdüren El Ele Eğitim ve Kültür Derneği, derneğin iktisadi işletmesinin ekipleriyle çocuklar için bir bilim kiti hayata geçirdi. Opi Bilim Kiti, dernek çalışmalarında yoğun ilgi gören teknoloji derslerinin bir meyvesi olarak geliştirildi.

STEAM alanında farklı becerilere hitap eden OPİ Bilim Kitleri’nin satışı derneğin internet sitesinden bireysel olarak yapılabiliyor. Türkiye'nin farklı bölgelerindeki köy okullarına gönderilmek üzere, bilimi ve teknolojiyi Türkiye genelinde yaymak amacıyla bağış yoluyla da satışa sunuluyor.

Kar amacı gütmeyen, derneğe bağlı iktisadi işletmenin önderliğinde gerçekleştirilen satışlarından elde edilen gelir, derneğin kapasitesini geliştirmek ve kaynaklarını iyileştirmek için kullanılıyor. Çocuğunuz için alacağınız bir Opi Bilim Kiti ile çocuğunuza bilim ve teknoloji merakına yönelik bir çalışma ortamı yaratırken, uzaklarda ihtiyacı olan bir çocuğumuzun eğitimi için destek de olacaksınız.

OPİ BİLİM KİTLERİ NEDİR?

OPINIO, El Ele Eğitim ve Kültür Derneği İktisadi İşletmesi tarafından üretilen OPİ Bilim Kitleri, bilimi eğlenceli ve erişilebilir kılmak amacıyla tasarlanan, birçok farklı becerinin gelişimini destekleyen STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Math) kitleridir. STEAM alanı ile erken yaşta tanışmak çocuklarda problem çözme, analitik düşünme, analiz yapabilme ve kritik düşünme becerilerinin gelişmesine destek olur.

KİTLERİN İÇİNDE NELER VAR?

OPİ Bilim Kitleri’nin içerisinde STEAM alanıyla tanışmayı sağlayan eğlenceli aktiviteler, hayal gücünü destekleyen hikayeler, günlük hayattan örnekler barındıran içerikler ve fiziksel aktivite parçaları bulunuyor. Ayrıca, kitlerin çocuk tarafından kullanılması sürecinde kolaylaştırıcı bir kişi olması durumunda yetişkinler için onları öğrenme sürecine dahil etmeye yarayacak notlar, çocuğun kit ile edineceği kazanımlar ve bunların göstergelerini içeren bir bölüm kit içindeki kitapçıkta yer alıyor. Bununla birlikte kiti kullanan çocuğun velisi ve öğretmeni için, STEAM alanında bilgilendirici içeriklerin olduğu, aylık güncellenen, evde ve okul uygulanabilecek, kolay STEAM aktivite önerilerini de barından bir dijital akademiye kayıt bileti kitlerin içinde bulunuyor.

El Ele Eğitim ve Kültür Derneği; İstanbul Esenyurt ilçesinde yaşayan sosyo-ekonomik açıdan kısıtlı olanakları olan ailelere, kadınlara ve çocuklara yönelik kapsamlı eğitim desteği verebilmek üzere 2019’dan bugüne çalışmalarını sürdürüyor. Hak temelli yardım fikrini benimseyerek, nitelikli eğitime erişimin herkesin hakkı olduğunun bilinciyle faaliyetlerini ücretsiz olarak sürdürüyor. Eğitim programında çocuklar için İngilizce, matematik, teknoloji, kadınlar için yetkinlik geliştirme ve okuma-yazma çalışmaları yapılıyor. Ayrıca, psiko-sosyal destek programları ve kültür, sanat aktiviteleri düzenliyor, okul öncesi çocuklara ücretsiz eğitimler veriliyor.