ABD'de konut başlangıçları 17 ayın en düşük seviyesinde
ABD'de konut başlangıçları, temmuzda yüzde 9.6 azalışla 1 milyon 446 bine gerileyerek şubat 2021'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye indi.
ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı.
Buna göre, konut başlangıçları temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 9,6 azalarak 1 milyon 446 bine düştü.
Piyasa beklentilerinin üzerinde azalış gösteren konut başlangıçlarının 1 milyon 540 bin olması öngörülüyordu.
Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyeye inen konut başlangıçları, haziranda 1 milyon 599 bin seviyesinde gerçekleşmişti.
ABD'DE İNŞAAT İZİNLERİ ARTTI
Ülkede konut başlangıçları, temmuzda yıllık bazda ise yüzde 8,1'lik azalış gösterdi.
İnşaat izinleri de temmuzda aylık bazda yüzde 1,3 azalarak 1 milyon 674 bin seviyesine geriledi.
Bu dönemde beklenenden az düşüş kaydeden inşaat izinlerinin 1 milyon 650 bin olması öngörülüyordu. Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyeyi kaydeden inşaat izinleri, haziranda 1 milyon 696 bin seviyesinde kaydedilmişti.
ABD'de inşaat izinleri, temmuzda yıllık bazda ise yüzde 1,1 arttı.
Analistler, konut başlangıçları ve inşaat izinlerine ilişkin son verilerin, ABD'de konut inşaatının yüksek mortgage (konut kredisi) oranları ve malzeme fiyatları nedeniyle temmuz ayında keskin bir şekilde düştüğünü ve konut piyasasının yılın üçüncü çeyreğinde daha da daralabileceğini gösterdiğini belirtti.
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