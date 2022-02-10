Alaattin Aktaş: Merkez Bankası yüklü bir faiz artırımı yapabilir

10 Şubat 2022 Perşembe, 10:52

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, "Her şey seçim için, her şey seçim için!" başlıklı yazısında Türkiye'nin ekonomi politikasına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ısrarları üzerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz düşürmesini değerlendiren Aktaş, "Tüm dünyada fiyatlar artarken, hemen hemen tüm ülkeler faizleri yukarı çekerek enflasyona karşı önlem almaya girişmişken biz neyimize güvendik de faizi indirdik" dedi.

MB'nin faiz artırımına gidebileceğini iddia eden Aktaş, "Son hamle olarak çok yüklü bir faiz artışı gelirse kimse şaşırmasın" dedi.

Aktaş'ın yazısının ilgili kısımları şöyle: