Alman ekonomisi yılın 3'üncü çeyreğinde büyüdü
Almanya ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0.4, geçen yılın aynı çeyreğine göre ise yüzde 1.3 büyüdü.
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Alman ekonomisine ilişkin yılın üçüncü çeyreğini kapsayan nihai büyüme verilerini açıkladı. Buna göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH), yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 arttı. Böylece Destatis, 28 Ekim’de öncü verilerle açıkladığı yüzde 0,3 büyümeyi 0,4’e revize etmiş oldu.
Destatis, devam eden Kovid-19 salgını, arz darboğazları, artan fiyatlar ve Ukrayna'daki savaş ile zorlu küresel ekonomik koşullara rağmen Alman ekonomisinin büyüdüğüne dikkati çekerek, yılın ilk üç çeyreğinde sırasıyla yüzde 0,8, yüzde 0,1 ve yüzde 0,4'lük GSYH artışı olduğunu kaydetti.
Ülkenin GSYH’si geçen yılın üçüncü çeyreğine göre ise yüzde 1,3 büyüme gösterdi.
Çeyreklik bazda ele alındığında, GSYH’ye özellikle hane halkı tüketim harcamalarından olumlu katkı geldi. Üçüncü çeyrekte özel harcamalar bir önceki çeyreğe göre yüzde 1 artarken, kamu harcamaları değişmedi. Makine ve ekipman harcamaları yüzde 2,7 artarken, inşaat yatırımlarında yüzde 1,4 düşüş gözlemlendi. Aynı dönemde mal ve hizmet ihracatı da yüzde 2,4 arttı.
Hükümet, ekonomide bu yıl yüzde 1,4 büyüme, gelecek yıl ise yüzde 0,4 daralma bekliyor.
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