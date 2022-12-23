Çin'in çip üretimi ekipmanı ithalatı düştü

23 Aralık 2022 Cuma, 07:00

Çin’in çip üretiminde kullanılan ekipman ithalatı, düşen elektronik talebi ve ABD’nin Çinli şirketlerin en gelişmiş ekipmanlara ulaşamaması için koyduğu kısıtlamalar ile Kasım ayında gerileyerek son iki yıldan daha uzun sürenin en düşük seviyesine geldi.

Açıklanan gümrük verilerine göre, Çinli şirketler Kasım ayında 2,3 milyar dolar değerinde yarı iletken çip üretiminde kullanılan makine ithalatı gerçekleştirdi. Bu miktar, bir yıl öncesine kıyasla yaklaşık yüzde 40 düşük olmakla beraber, Mayıs 2020’den beri olan en düşük miktar.

Bununla birlikte çip ithalatında da düşüş kaydedildi. Akıllı telefon ve kişisel bilgisayarlar için yarı iletken çip üreten şirketler, verilen siparişleri karşılayacak miktarda çip üretemedikleri dönemden bir yıl sonra, düşük talep nedeniyle zorluk çekiyor.

ABD’nin Ekim ayında uygulamaya başladığı yaptırımlar, büyük yabancı şirketlerin Çinli şirketlere en gelişmiş çiplerin üretiminde kullanılan ekipman tedariklerini kısıtlamalarına veya tamamen kesmelerine neden oldu. Daha eski ve yavaş çiplerin tedarikine yönelik bir kısıtlama ise bulunmuyor.

ABD, HOLLANDA VE JAPONYA İLE GÖRÜŞÜYOR

ABD, özellikle Hollanda ve Japon hükümetleriyle yaptırımlara ortak olmalarını sağlamak için görüşmeler yapıyor. Belirtilen ülkelerin bu konuda müttefik olması, Çin’in en gelişmiş çipleri üretmek için gereken ekipmanları satın almasının neredeyse tamamen engellenmesi anlamına geliyor. ABD, Applied Materials, Lam Research ve KLA’in Çin’e yaptığı tedarikleri kısıtlarken, yaptırımların etkili olabilmesi için Japon şirket Tokyo Electron ve Hollandalı şirket ASML Holding de kritik önem taşıyor.

Çin, ihracat üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması için Dünya Ticaret Örgütü’ne başvurmuştu. Fakat herhangi bir kararın açıklanmasının yıllar alacağı tahmin ediliyor.

Açıklanan verilere göre, Çin’in bilgisayar çipi ithalatı da Kasım ayında yüzde 26 düşerek ilk 11 ayda olan toplam çip ithalatının yüzde 2 gerilemesine neden oldu. Çin’in çiplerine olan talep, bu yıl tedarik zincirindeki bozulmalar, yavaşlayan Çin ekonomisi ve akıllı telefonlar gibi ürünlere olan talepteki küresel düşüş nedenleriyle zayıfladı.

Öte yandan ABD’nin en büyük hafıza çipi üreticisi Micron Technology, piyasada son 10 yıldır yaşanan en büyük arz fazlalığının ardından, 2023’te kârlılığa dönmenin zor olacağı konusunda uyarıda bulundu. Şirket ayrıca, çalışanlarının yüzde 10'unu işten çıkarmayı planladığını duyurdu.