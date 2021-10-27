Commerzbank Mart 2022 için dolar tahminini 11 TL’ye yükseltti
Alman Commerzbank, Mart 2022 için dolar tahminini 10 TL'den 11 TL'ye yükselttiğini duyurdu. Banka, son faiz indirimlerini "tehlikeli bir deney" olarak niteledi.
Yabancı bankalar dolar/TL tahminlerini yukarı yönlü değiştirmeye devam ediyor. Alman Commerzbank, bugün paylaştığı raporda 2022 yılı Mart ayı sonu dolar tahminini 10 TL’den 11 TL’ye yükseltti.
Bankanın yıl sonu dolar/TL tahmini ise 10 seviyesinde bulunuyor.
‘TEHLİKELİ PARA POLİTİKASI DENEYİ’
“TL: İşler kontrolden çıktı” başlıklı değerlendirmede, Türkiye’de tehlikeli bir para politikası deneyinin başladığı belirtildi.
Türkiye’de faizin yatay seyrettiği dönemin eylülde Merkez Bankası’nın (TCMB) 100 baz puanlık faiz indirimiyle sona erdiği ve sonrasında 200 baz puanlık daha indirim yapılarak politika faizinin yüzde 16’ya çekildiğini, bu adımlar sonrasında döviz kurlarının TL karşısında uçuşa geçtiğini hatırlatan banka, faiz indirimlerinin devam edeceği beklentisini paylaştı.
‘ENFLASYON TÜRKİYE’DE GEÇİCİ DEĞİL’
Enflasyonun geçici olduğu tezinin diğer ülkeler için geçerli olabileceğini ancak 10 yılı aşkın süredir yüksek enflasyona sahip Türkiye için geçerli olmadığını öne süren banka, TL’de süreklileşen değer kaybının temel sorun olduğunu, son kur artışlarının enflasyonu daha da yükselteceğini, tekrar bir enflasyon ve kur spiraline girileceğini, nihayetinde tekrar faiz artışlarına gidilmek zorunda kalınacağını vurguladı.
Banka, tekrar faiz artışları başlayana kadar döviz kurlarında ciddi sıçramaların mümkün olduğunu belirtti.
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