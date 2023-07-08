Denizli'de ekmeğe zam geldi!
Denizli’de, 200 gram ekmeğe yüzde 40 zam yapılarak 7 TL oldu.
Denizli’de 5 Ocak 2023 tarihinde 200 gram ekmeğin fiyatı 5 TL olarak belirlenmişti.
8 Temmuz 2023 itibariyle ekmeğin yeni zamla satılacağını açıkladı.
Kent merkezi ve ilçelerde gramajı aynı kalacak olan ekmeğin fiyatı yüzde 40 zamla 5 TL’den 7 TL’ye yükseltildi.
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