Denizli'de ekmeğe zam geldi!

Denizli’de, 200 gram ekmeğe yüzde 40 zam yapılarak 7 TL oldu.

İHA
Yayınlanma: 08.07.2023 - 09:16
Denizli'de ekmeğe zam geldi!
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Denizli’de 5 Ocak 2023 tarihinde 200 gram ekmeğin fiyatı 5 TL olarak belirlenmişti.

8 Temmuz 2023 itibariyle ekmeğin yeni zamla satılacağını açıkladı.

Kent merkezi ve ilçelerde gramajı aynı kalacak olan ekmeğin fiyatı yüzde 40 zamla 5 TL’den 7 TL’ye yükseltildi.


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