Elde kalan KİT’lerle ilgili yeniden yapılandırma hazırlıkları çok yönlü tepki çekiyor

Yayınlanma: 13.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.06.2024 - 04:00

AKP iktidarının, 19 kamu iktisadi teşebbüsüyle (KİT) ilgili yeniden yapılandırma hazırlığı emek dünyasında kuşkuyla karşılanırken hükümet içinde de bu konuda görüş ayrılıkları olduğu ortaya çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıklamalarının ardından, örgütlü oldukları Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun (TTK) durumuyla ilgili tüm yetkili kurumlarla görüştüklerini açıklayan Genel Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, bakanlıkların bu çalışmaya sıcak bakmadığını dile getirdi. Yeşil, “Halkın malı olan tüm kuruluşların uzmanlık açısından ilgili bakanlıkların yetkisi ve görevi dışına çıkarılacağı, tüm yetkinin Hazine’ye geçeceği ifade ediliyor. Bu KİT’ler arasında, TTK dahil TKİ, Eti Maden, BOTAŞ, TEDAŞ, TPAO, TEİAŞ, EÜAŞ gibi kamu kurum bulunuyor” dedi.

MÜCADELEYE HAZIRIZ

Genel hatlarıyla “reform” adı altında KİT’lerin yapısında köklü değişiklikler yapılacağına, “piyasa şartlarında çalışan şirketlere dönüştürüleceğine” işaret eden Yeşil, şöyle devam etti: “Örneğin enerji özelinde yetkili olan Enerji Bakanlığı’nın neredeyse bir şube müdürlüğü konumuna getirileceği anlaşılıyor. Bu durumda piyasa şartları ve kârlılık göz önüne alınacak, KİT’lerin özelleştirilmesinin, kârlılığı düşükse kapatılmasının önü açılacak. Oysa böyle stratejik kurumların devlet kontrolünde yönetilmesi zorunlu.”

Yeşil ayrıca, Enerji Bakanlığı’nın TTK’nin özelleştirilmesine karşı olduğuna da dikkat çekerek “Bakanlığın görüşü bu şekildeyken Hazine’nin böyle bir çalışma yapması şaşırtıcı. TTK’nin özelleştirilmesi veya kapatılmasına yol açacak her türlü girişime karşı duruşumuz nettir. Bunlara karşı mücadeleye her an hazırız” dedi.