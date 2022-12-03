Ette 'fiyat' krizi büyüyor: 'Üretici zarar ediyor'
Üreticilerden gelen son açıklamalar kırmızı etteki fiyat krizini yeniden gündeme taşıdı.
Kayseri Kırmızı Et Üreticiler Birliği Başkanı Ercan Aras, sektörel istişare toplantısında üreticinin enflasyonun altında ezildiğini vurgulayarak “Besilik dananın kilosunu 85 liraya alıyorsunuz, yem girdi maliyetleri ise yüzde 100-150 arttı. Bugün üreticinin et maliyeti 120-130 TL’ye ulaştı. Buna karşın halen 95-97 TL yağlı, 100-105 TL’ye yağsız et satmaktayız. Acil isteğimiz et fiyatının 120 TL bandına çıkarılmasıdır” dedi.
(Vehbi Bakırlıoğlu)
Gelişmeleri değerlendiren CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu şu yorumu yaptı:
“Üretici kesime gönderdiği hayvan başına ortalama 5 bin lira zarar ediyor. Yurttaş ise eti, kıymayı gramla ve ancak 20-25 liralık alabiliyor.”
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