Ette 'fiyat' krizi büyüyor: 'Üretici zarar ediyor'

03 Aralık 2022 Cumartesi, 02:00

Kayseri Kırmızı Et Üreticiler Birliği Başkanı Ercan Aras, sektörel istişare toplantısında üreticinin enflasyonun altında ezildiğini vurgulayarak “Besilik dananın kilosunu 85 liraya alıyorsunuz, yem girdi maliyetleri ise yüzde 100-150 arttı. Bugün üreticinin et maliyeti 120-130 TL’ye ulaştı. Buna karşın halen 95-97 TL yağlı, 100-105 TL’ye yağsız et satmaktayız. Acil isteğimiz et fiyatının 120 TL bandına çıkarılmasıdır” dedi.

(Vehbi Bakırlıoğlu)

Gelişmeleri değerlendiren CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu şu yorumu yaptı:

“Üretici kesime gönderdiği hayvan başına ortalama 5 bin lira zarar ediyor. Yurttaş ise eti, kıymayı gramla ve ancak 20-25 liralık alabiliyor.”