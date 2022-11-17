Euro/dolar paritesinde sınırlı düşüş: Dolar ne kadar oldu? (17 Kasım 2022)

17 Kasım 2022 Perşembe, 09:36

Geçtiğimiz hafta beklentilerin oldukça altında gelen ABD enflasyon verileri sonrası dolar endeksinde yaşanan düşüş ile Euro yükselişe geçti.

Euro/dolar paritesi geçtiğimiz günlerde 1,04’e yükselerek temmuz ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Paritede yıl içinde en düşük seviye 0,95 ile eylül ayında görülmüştü.



EURO/DOLAR PARİTESİ NE KADAR ?

Güne 1,0398 ile başlayan Euro/dolar, saat 09:20 itibarıyla yüzde 0,15 azalışla 1,0382'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1,0331, en yüksek 1,0438 seviyelerini gören Euro/dolar, günü 1,0398 seviyesinde kapattı. Euro/dolar, 21.10.2022 tarihinde 0,9705 ile son bir ayın en düşük, 15.11.2022 tarihinde ise 1,0481 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.



EURO/TL NE KADAR?

Serbest piyasada 19.3180 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 19.3200 lira olarak belirlendi.



Euro/TL'de Aralık 2021'de 20,75 ile rekor kırılmıştı.



FAİZDE ZİRVEYE YAKLAŞILDIĞI BEKLENTİSİ DOLARI ZAYIFLATIYOR

ABD doları, birkaç Fed yetkilisinin daha faiz artışlarında yavaşlama olacağını belirtmesi ve yatırımcıların, faiz oranlarında bir zirvenin yakın olabileceği düşüncesiyle zayıflıyor.

Sözle yönlendirmelerine devam eden Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin ise “ultra şahin” tonu korudukları görülürken, gözler ECB Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey’nin açıklamalarında olacak.







