Hazine 2027 vadeli tahville 2 milyar dolar borçlandı

18 Mart 2022 Cuma, 10:15

Hazine ve Maliye Bakanlığı yılın ikinci dış piyasa borçlanmasında 2 milyar dolarlık ihraç gerçekleştirdi. Söz konusu borçlanmada getiri yüzde 8,625 oldu.

Hazine, 2022 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2027 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün Citi, Goldman Sachs ve J.P. Morgan’a yetki vermişti.

Hazine bu yıl ilk dış borçlanmasını 3 milyar dolarlık sukuk ihracı ile şubat ayında gerçekleştirmişti. Bakanlık 2022'de dış piyasalardan 11 milyar dolarlık borçlanma öngörüyordu.

ŞUBATTA YÜZDE 7,5 FAİZLE BORÇLANMIŞTI

Hazine bu yıl ilk dış borçlanmasını 3 milyar dolarlık sukuk ihracı ile şubat ayında gerçekleştirmişti. O borçlanmada getiri yüzde 7,5 olmuştu.

Bakanlık 2022’de dış piyasalardan 11 milyar dolarlık borçlanma öngörüyor.

Türkiye’nin toplam dış borcu, Eylül 2021 itibarıyla 453,5 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.