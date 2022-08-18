İhracatçılara verilecek yeni destekler belli oldu

18 Ağustos 2022 Perşembe, 09:33

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı kararı ekinde yayımlanan ihracat destekleri hakkında kararla bu kapsamda çeşitli alanlarda yapılacak destekleme miktar ve şartları belirlendi. Kararla bu alanda yayımlanmış birçok tebliğ ve karar yürürlükten kaldırıldı.

Buna göre, yüzde 50 oranında ve en fazla 4 yıl süresince şirketlerin pazara giriş belgeleri ile ruhsatlandırma ve kayıt işlemlerine ilişkin giderleri şirket başına yıllık 4 milyon TL’ye, bu şirketlerin sahip olduğu markaların yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderler ise 750 bin TL’ye kadar desteklenecek.

TEKNOLOJİ TRANSFERİ DESTEKLERİ

Yurt dışında yerleşik şirketlerin ve markaları alımına gönderdik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler yüzde 50 oranında ve yıllık 3 milyon TL’ye kadar desteklenecek.

Bu şirketlerin ileri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak nitelikte olması halinde bu destek 7,5 milyon TL’ye kadar çıkabilecek. Bu şirketlerin alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin TL cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 45 milyon TL’ye kadar desteklenecek.

Yurt dışında yerleşik şirkete ait markanın alımında kullanılan kredi faiz giderleri için de TL cinsi kredilerde 5 puan, döviz ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı kapsayacak şekilde toplam 30 milyon TL’ye kadar destek sağlanacak.

EXİMBANK KREDİLERİ

Eximbank tarafından kullandırılan orta ve uzun vadeli yatırım malı niteliğindeki mal ihracatı alıcı kredilerinde Eximbank’ın uyguladığı faiz oranı ile CIRR arasındaki farka tekabül eden faiz giderlerinin tamamı destekleme kapsamında olacak.

Toplamda yüzde 50 oranında olmak üzere, tasarım ve ürün geliştirme projesi kapsamında şirketlerin personel, makine, teçhizat ve yazılım giderleri 3 yıl süresince ve toplamda 5 milyon TL’ye kadar, gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin tasarım hizmetine ilişkin giderleri de 3 milyon TL’ye kadar desteklenecek.

MARKA VE FUARCILIK DESTEKLERİ

Kararla ayrıca, marka ve TURQUALITY, çok kanallı zincir mağaza, UR-GE projesi kapsamında yapılacak desteklemeler, ihracat konsorsiyumu, sektörel ticaret heyeti ve alım, sanal fuar organizasyonu ile tasarım organizasyonu desteklerine ilişkin kural ve miktarlar da belirlendi.

Kararla belirlenen destek oranları; bakanlıkça belirlenen hedef ülkelere yönelik giderler için 20 puana kadar, hedef sektörlerde olması durumunda ise 5 puan ilave edilerek uygulanabilecek. Ancak ödenecek destek miktarı her şartta desteğe konu giderlerin yüzde 75’ini aşamayacak.