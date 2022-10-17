İktidara yakın gazete duyurdu: EYT düzenlemesinde ayrıntılar belli oluyor
Milyonlarca EYT'linin beklediği düzenlemeye ilişkin ayrıntılar belli olmaya başladı. Buna göre kadınlar ve erkeklerde iki yaş şartı kriter olarak öne çıkıyor.
AKP döneminde bir türlü çözüme kavuşamayan 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) beklentisi sürüyor. Hükümet cephesinde EYT ile ilgili formüller olmadığı tek bir seçenek üzerinde çalışıldığı daha önce belirtilmişti, ancak bu seçeneğin ne olduğu açıklanmamıştı.
Milyonlarca kişi tarafından uzun yıllardır verilen mücadele sonrasında EYT'nin Meclis'e geleceği açıklandı. Hükümetin seçim yatırımı olarak gördüğü EYT'ye ilişkin ayrıntılar belli olmaya başladı.
İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin haberine göre, yasal düzenlemeyle 8 Eylül 1999'dan önce başlayanlardan 20 yılını dolduran kadınlar, 25 yılını dolduran erkekler yaş koşulu aranmadan emekli olabilecek ve prime dayalı bir sistem getirilecek. Şartları tamamlayacak olanlar da kademeli emekli olacak.
Hizmet dökümünde son 2 bin 520 gün hangi statüden (Bağ-Kur, SSK, Emekli Sandığı) belirleyici olacak. EYT belirlenirken çeşitli kurumlardan sigortalı çalışanlar da değerlendirmeye alınıyor. Örneğin düzenleme işe başlangıç tarihi 1999 öncesi banka sandıklarında olanları da kapsayacak.
Bağ-Kur kapsamında işyeri açıp, şirket ortağı olup primlerini yatırmadığı için dondurulan günler yeniden kazanılabilecek. Geçmiş günlerini ihya edecek olanlar ihtiyaçları olan prim gün sayısı kadar asgari ücret üzerinden ödeme yaparak prim ekletebilecek.
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