Merkez Bankası bugün bankaların hazine sorumlularıyla görüşecek
Merkez Bankası'nın bugün bankaların hazineden sorumlu genel müdür yardımcıları ile görüşeceği, görüşmede genel görüş alışverişinin yanı sıra KKM'nin de konuşulacağı söylendi.
Bankacılık kaynakları bugün Merkez Bankası (TCMB) ile bankaların genel müdür yardımcılarının bir araya geleceğini, toplantıda genel değerlendirme yapılmasını beklediklerini söylediler.
Reuters’a bilgi veren dört bankacılık kaynağı TCMB Başkan Yardımcısı Taha Çakmak ve bankaların hazineden sorumlu genel müdür yardımcılarının bugün bir araya geleceğini söyledi. TCMB konuya ilişkin bir yorum yapmadı.
KKM’NİN KONUŞULMASI BEKLENİYOR
Bir bankacı, “Bankaların Hazine’den sorumlu genel müdür yardımcıları ile toplantı gerçekleşecek bu akşam. Genel görüş alışverişi olacak” dedi.
Bir diğer bankacı, “Genel değerlendirme olacak, kur korumalı mevduat hesaplarının da konuşulması bekleniyor” dedi.
Piyasalar, kesinleşmeyen seçim sonuçlarına göre yeniden cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan’ın sürdürülebilirliği eleştirilen ekonomi politikalarında bir değişim yapıp yapmayacağına odaklanırken dolar/TL bu sabahgün içi en yüksek 20.34'ü gördü rezervler ise alarm veriyor.
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