Son dakika | Motorine bu gece zam geliyor iddiası

18 Ocak 2022 Salı, 10:41

KRT TV'den Olcay Aydilek'in haberine göre, akaryakıta, bir hafta arayla ikinci kez “gizli” zam yapıldı.

Bazı dağıtım şirketleri, kamuoyuna açıklama yapmadan önce 3 Ocak Pazartesi’yi 4 Ocak Salı’ya bağlayan gece, ardından da 10 Ocak’ı, 11 Ocak’a bağlayan gece benzine 2, motorine 4 kuruş zam yaptı. Böylece, benzinde 4, motorinde 8 kuruş artış yapıldı.

Bu arada motorine yeni bir zam göründü. Brent petrol (87 doları aştı) ve küresel piyasalarda ürün fiyatının (motorin ve benzinin) artmasına bağlı olarak yeni zamlar gündeme geldi. Bu gece motorine 45-50 kuruş düzeyinde zam bekleniyor. Benzine de birkaç gün içinde zam gelebileceği ifade ediliyor.