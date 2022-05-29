Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı (29 Mayıs 2022)
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 20,20 artarak 1 milyar 452 milyon 974 bin 957 lira oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 750 lira, en düşük 1184 lira 82 kuruş olarak belirlendi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00'de ve 14.00-23.00 saatlerinde 2 bin 750 lira, en düşük 12.00'de 1184 lira 82 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 259 lira 50 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 283 lira 65 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 750 lira, en düşük 1189 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.
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