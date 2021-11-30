14. haftanın ardından Süper Lig'de puan durumu

cumhuriyet.com.tr
30 Kasım 2021 Salı, 10:09
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Spor Toto Süper Lig'in 14. haftası dün oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçıyla tamamlanırken, ilk 10 sırada yer alan takımlardan sadece Trabzonspor haftayı galibiyetle tamamladı.</p>

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftası dün oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçıyla tamamlanırken, ilk 10 sırada yer alan takımlardan sadece Trabzonspor haftayı galibiyetle tamamladı.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Ajax'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, sahasında oynadığı lig maçında ise Giresunspor'a 4-0 gibi bir sokorla mağlup oldu.</p>

Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Ajax'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, sahasında oynadığı lig maçında ise Giresunspor'a 4-0 gibi bir sokorla mağlup oldu.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Avrupa Ligi'nde grup liderliğini evinde oynadığı 4-2'lik Marsilya galibiyetiyle sürdüren Galatasaray ise Yeni Malatyaspor deplasmanından golsüz beraberlikle dönerek zirve yolunda bir yara daha aldı.</p>

Avrupa Ligi'nde grup liderliğini evinde oynadığı 4-2'lik Marsilya galibiyetiyle sürdüren Galatasaray ise Yeni Malatyaspor deplasmanından golsüz beraberlikle dönerek zirve yolunda bir yara daha aldı.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">&nbsp;Avrupa'da mücadele eden bir başka takımımız olan Fenerbahçe ise Olympiakos deplasmanından 1-0'lık yenilgiyle dönerken, ligde ise Göztepe deplasmanından 1-1'lik beraberlik aldı.</p>

 Avrupa'da mücadele eden bir başka takımımız olan Fenerbahçe ise Olympiakos deplasmanından 1-0'lık yenilgiyle dönerken, ligde ise Göztepe deplasmanından 1-1'lik beraberlik aldı.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Lider Trabzonspor ise Fatih Karagümrük deplasmanında hatay yapmadı ve rakibini 2-0'lık skorla geçti. Bordo-mavili takım, en yakın rakipleriyle arasındaki puan farkını 10'a çıkardı.</p>

Lider Trabzonspor ise Fatih Karagümrük deplasmanında hatay yapmadı ve rakibini 2-0'lık skorla geçti. Bordo-mavili takım, en yakın rakipleriyle arasındaki puan farkını 10'a çıkardı.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">İşte Süper Lig'de 14. hafta sonunda oluşan puan durumu şöyle:</p>

İşte Süper Lig'de 14. hafta sonunda oluşan puan durumu şöyle:


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler