Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a 2-0 mağlup oldu

cumhuriyet.com.tr
28 Eylül 2021 Salı, 18:34
<p>Temsilcimiz Beşiktaş Şampiyonlar Ligi G grubu ikinci maçında Hollanda'da Johan Crruyf Arena'da Ajax'a konuk oldu.</p>

Temsilcimiz Beşiktaş Şampiyonlar Ligi G grubu ikinci maçında Hollanda'da Johan Crruyf Arena'da Ajax'a konuk oldu.

<p>Tam 12 eksikle geldiği Hollanda deplasmanında Ajax'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş mücadeleye&nbsp; Ersin, Rosier, Serdar, N'Sakala, Umut Meraş, Josef, Salih, Can, Kenan, Rıdvan, Batshuayi 11'i ile başladı.</p>

Tam 12 eksikle geldiği Hollanda deplasmanında Ajax'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş mücadeleye  Ersin, Rosier, Serdar, N'Sakala, Umut Meraş, Josef, Salih, Can, Kenan, Rıdvan, Batshuayi 11'i ile başladı.

<p>Maçın 9. dakikasında Batshuayi'nin vuruşunda direğe takılan Kara kartal daha sonra oyunun kontrolünü kaybetti.</p>

Maçın 9. dakikasında Batshuayi'nin vuruşunda direğe takılan Kara kartal daha sonra oyunun kontrolünü kaybetti.

<p>Steven Berghuis ve Haller'in gollerine engel olamayan Beşiktaş sahadan mağlup ayrıldı.</p>

Steven Berghuis ve Haller'in gollerine engel olamayan Beşiktaş sahadan mağlup ayrıldı.

<p>Beşiktaş'ta Umut Meraş 73. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.</p>

Beşiktaş'ta Umut Meraş 73. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

<p>Ajax'ın golcüsü Haller Beşiktaş karşısında kaydettiği gol ile Şampiyonlar Ligi tarihine geçti. Haller Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk 2 maçta 5 gol kaydeden tek futbolcu oldu.&nbsp;</p>

Ajax'ın golcüsü Haller Beşiktaş karşısında kaydettiği gol ile Şampiyonlar Ligi tarihine geçti. Haller Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk 2 maçta 5 gol kaydeden tek futbolcu oldu. 

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