Bulgar turistler yeniden Edirne’ye akın etti

cumhuriyet.com.tr
09 Ocak 2022 Pazar, 11:29
Bulgar turistler yeniden Edirne’ye akın etti

TL'nin değer kaybetmesiyle Bulgarlar Edirne'ye akın etti. Fiyatların daha önceki zamanlara göre arttığını söyleyen turistler, bavullarını doldurup geri döndü.

Bulgar turistler yeniden Edirne’ye akın etti

Yılbaşı öncesi tüm ihtiyaçlarını Edirne’den karşılayıp tatile çıkan Bulgar vatandaşlar, tekrardan kente gelmeye başladı.

Bulgar turistler yeniden Edirne’ye akın etti

Sabahın erken saatlerinden itibaren Edirne’de Bulgar turist yoğunluğu yaşanırken, esnafın da yüzü güldü.

Bulgar turistler yeniden Edirne’ye akın etti

Turistler, giyimden gıdaya, mobilyadan ev eşyasına kadar birçok ihtiyacını Edirne’de karşıladı, bavullarını doldurup geri döndü.

Bulgar turistler yeniden Edirne’ye akın etti

Bazı Bulgar turistler fiyatların daha önceki zamanlara göre arttığını söyledi.

Bulgar turistler yeniden Edirne’ye akın etti
Bulgar turistler yeniden Edirne’ye akın etti

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