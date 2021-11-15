Helder Costa iki milli takımda da gol atarak tarihe geçti

cumhuriyet.com.tr
15 Kasım 2021 Pazartesi, 10:54
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">La Liga’da Valencia’da mücadele eden Helder Costa, tarihe geçti.</p>

La Liga’da Valencia’da mücadele eden Helder Costa, tarihe geçti.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Angola ve Portekiz vatandaşı olarak çıktığı iki milli maçta da gol attı.</p>

27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Angola ve Portekiz vatandaşı olarak çıktığı iki milli maçta da gol attı.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">14 Ekim 2018’de Portekiz’in İskoçya ile oynadığı karşılaşmada 43. dakikada takımını 1-0 öne geçiren Helder Costa, Angola forması giydiği 12 Kasım 2021’de Mısır kalesine 26. dakikada attığı golle bir ilki başardı.</p>

14 Ekim 2018’de Portekiz’in İskoçya ile oynadığı karşılaşmada 43. dakikada takımını 1-0 öne geçiren Helder Costa, Angola forması giydiği 12 Kasım 2021’de Mısır kalesine 26. dakikada attığı golle bir ilki başardı.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Costa, iki farklı milli takımda çıktığı ilk maçta gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.</p>

Costa, iki farklı milli takımda çıktığı ilk maçta gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.


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