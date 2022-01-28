Kosova Milli Takımı'nda Ersun Yanal'dan sonra Sergen Yalçın sesleri

cumhuriyet.com.tr
28 Ocak 2022 Cuma, 10:22
Kosova Milli Takımı'nda Ersun Yanal'dan sonra Sergen Yalçın sesleri

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyarak büyük bir başarı elde eden ancak bu sezon beklenen sonuçlar gelmeyince görevinden ayrılan Sergen Yalçın'a sürpriz bir talip çıktı.

Kosova Milli Takımı'nda Ersun Yanal'dan sonra Sergen Yalçın sesleri

Yanal'ın da ismi geçti!

Geçtiğimiz günlerde tecrübeli teknik direktör Ersun Yanal'ın adı Kosova Milli Takımı ile anılmış ve teknik direktör adaylarından biri olduğu öne sürülmüştü. 

Kosova Milli Takımı'nda Ersun Yanal'dan sonra Sergen Yalçın sesleri

Antalyaspor ile sezona başlayan Ersun Yanal sekizinci haftada Akdeniz ekibi ile yollarını ayırmıştı. O zamandan beri takım çalıştırmayan Yanal'ın ismi Kosova Milli Takımının teknik direktörlüğü için adaylar arasında yer almıştı.

Kosova Milli Takımı'nda Ersun Yanal'dan sonra Sergen Yalçın sesleri

3 adaydan biri Sergen Yalçın!

Kosova Milli Takımı için bu kez de Sergen Yalçın'ın ismi gündeme geldi.

Kosova Milli Takımı'nda Ersun Yanal'dan sonra Sergen Yalçın sesleri

Kosovan Footy'nin haberine göre; Ersun Yanal ile birlikte Sergen Yalçın ve ünlü Alman çalıştırıcı Felix Magath'ın adının geçtiği iddia edildi.


}

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler