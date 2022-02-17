PSG'den Kylian Mbappe'ye tarihe geçecek teklif

Fransız ekibinin Katarlı sahipleri, Mbappe'yi kaybetmek istemiyorlar. Bu doğrultuda da oyuncuya yaklaşık olarak haftalık kazancını 1.2 milyon Euro yapacak bir teklif sundular. Bu teklif yılda 60 milyon Euro seviyesinde bir maaşa tekabül ediyor. Futbol tarihinde bu düzeyde bir yıllık ücret görülmemişken Mbappe'nin teklifi kabul etmesi onu futbol tarihinin en yüksek yıllık ücretini alan oyuncu haline getirecek.