PSG'den Kylian Mbappe'ye tarihe geçecek teklif
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında sahasında ağırladığı Real Madrid'i Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 mağlup eden PSG, Mbappe için yaşanan transfer yarışında da İspanyol devini alt etmek istiyor. Bu doğrultuda harekete geçen PSG yönetimi, Mbappe'ye futbol tarihinin en yüksek maaş alan oyuncusu olmayı teklif etti.
Fransız ekibinin Katarlı sahipleri, Mbappe'yi kaybetmek istemiyorlar. Bu doğrultuda da oyuncuya yaklaşık olarak haftalık kazancını 1.2 milyon Euro yapacak bir teklif sundular. Bu teklif yılda 60 milyon Euro seviyesinde bir maaşa tekabül ediyor. Futbol tarihinde bu düzeyde bir yıllık ücret görülmemişken Mbappe'nin teklifi kabul etmesi onu futbol tarihinin en yüksek yıllık ücretini alan oyuncu haline getirecek.
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