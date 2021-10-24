Rusya’da alevler arasında kalan 3 çocuk son anda kurtarıldı
Rusya'nın Novosibirsk kentinde bir dairede yangın çıktı. Yangın ihbarını alan itfaiye ekipleri, hemen adrese giderek müdahale etti.
Balkonda bulunan çocukların yardım istemesi üzerine 9 katlı binanın beşinci katında bulunan dairenin balkonuna itfaiye merdiveni ile ulaşan 2 Rus itfaiyeciden biri alevlerin ve yoğun dumanların sardığı balkona uzanarak 4, 7 ve 8 yaşlarındaki 3 çocuğu kurtarıp meslektaşına verdi. Çocukların kurtarılma anı çevre sakinleri tarafından görüntülenirken, çocuklar hastaneye kaldırıldı.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, itfaiye ekiplerinin ihbarın ardından 5 dakika içerisinde adrese ulaştığını ve yangına anında müdahale edildiğini açıkladı. Ailenin evde olmadığı, 3 çocuğun derhal kurtarıldığı ifade edildi. Hastaneye kaldırılan çocukların vücutlarında orta derece yanıklar olduğu ve yoğun dumandan zehirlenen çocukların tedavi altına alındıkları öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın 20 dakika içerisinde söndürülürken, daire ise küle döndü.
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