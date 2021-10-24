Rusya’da alevler arasında kalan 3 çocuk son anda kurtarıldı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, itfaiye ekiplerinin ihbarın ardından 5 dakika içerisinde adrese ulaştığını ve yangına anında müdahale edildiğini açıkladı. Ailenin evde olmadığı, 3 çocuğun derhal kurtarıldığı ifade edildi. Hastaneye kaldırılan çocukların vücutlarında orta derece yanıklar olduğu ve yoğun dumandan zehirlenen çocukların tedavi altına alındıkları öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın 20 dakika içerisinde söndürülürken, daire ise küle döndü.