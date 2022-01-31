Son sonuçlar açıklandı: Cumhur İttifakı'na kötü haber

cumhuriyet.com.tr
31 Ocak 2022 Pazartesi, 12:11
Son sonuçlar açıklandı: Cumhur İttifakı'na kötü haber

AREA Araştırma Türkiye Siyasi Gündem Araştırmasını yayımlandı.

Araştırmada, siyasi partilerin seçmen desteği, hükümet ve diğer siyasi partilerle ilgili kanaatler ve ocak ayı gündem konularıyla ilgili kanaatleri yer aldı.

Son sonuçlar açıklandı: Cumhur İttifakı'na kötü haber

Araştırma 26 ilde (İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Adana, Hatay, Kayseri, Kırıkkale, Samsun, Zonguldak, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Malatya, Van, Gaziantep, Diyarbakır ve Mardin) gerçekleştirildi. 

Son sonuçlar açıklandı: Cumhur İttifakı'na kötü haber

24 - 29 Ocak 2022 tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri 2.102 kişiyle yapılan ankette seçmenin siyasi tercihi soruldu. 

Son sonuçlar açıklandı: Cumhur İttifakı'na kötü haber

Seçmenlere "Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye sorulurken seçmenler yüzde 32 AKP'ye oy vereceğini açıkladı. CHP' de yüzde 27,1 oy aldı. 

İYİ Parti 15,4 oy alırken HDP'nin MHP'yi geçmesi dikkat çekti.

Son sonuçlar açıklandı: Cumhur İttifakı'na kötü haber

Partilerin oy trendleri üzerinden grafiğe bakıldığında 2018'de yüzde 42,6'lık dilimin içinde yer alan AKP, Ocak 2022'de yüzde 32'ye düştüğü görülüyor. 

MHP'nin 4 yıllık süreçte yüzde 11,1'den yüzde 8,2'ye gerilediği dikkat çekti.

Son sonuçlar açıklandı: Cumhur İttifakı'na kötü haber

CHP'nin 2018 resmi sonucunda yüzde 22,6 oy aldığı görülürken 4 senelik süreçte oy oranını artırmış yüzde 27,1'lik dilime yükseldiği görülüyor. 

İYİ Parti'de yüzde 10'dan yüzde 15,4'e yükseldiği dikkat çekti.

Son sonuçlar açıklandı: Cumhur İttifakı'na kötü haber

HDP'nin oy trendleri grafiğine bakıldığında yükseliş gerçekleşmediği yüzde 11,7'den yüzde 10,2'ye gerilediği görülüyor.

DEVA Partisi de 2 senede yüzde 2,5'ten yüzde 3,3'e artış gösterdi.

Son sonuçlar açıklandı: Cumhur İttifakı'na kötü haber

İttifakların oy oranları incelendiğinde Millet İttifakı'nın yüzde 42,5 ile Cumhur İttifakı'nı geçtiği görülüyor. 


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