Çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak enfes lezzet: Haşhaşlı çörek tarifi...

Yayınlanma: 11.07.2024 - 16:52

Güncelleme: 11.07.2024 - 16:52

Ege mutfağının özel lezzetlerinden biri olan haşhaşlı çörek, eşsiz tadıyla damaklarda unutulmaz bir iz bırakıyor. Yumuşacık dokusu ve doyurucu tadıyla haşhaşlı çörek, size ve sevdiklerinize unutulmaz bir lezzet deneyimi sunacak. Haşhaş tohumları, çöreğe benzersiz bir aroma katarak her dilimde sizi sarmalayacak. Bu kolay tarif, hem yapımıyla size keyif verecek hem de misafirlerinizi kendine hayran bırakacak. Haşhaşlı çörek, Ege mutfağının sofistike ve zarif lezzetlerini evinize taşıyacak. Peki, çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte nefis haşhaşlı çörek tarifi...

HAŞHAŞLI ÇÖREK TARİFİ

Malzemeler:

1 paket instant maya

1 yemek kaşığı, toz şeker

1 su bardağı ılık süt

6 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1,5 tatlı kaşığı tuz

1/2 su bardağı sıvı yağ

İç harcı için:

6 yemek kaşığı haşhaş

1 çay bardağı sıvı yağ

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

HAŞHAŞLI ÇÖREK YAPILIŞI

Hamur için su, süt, şeker ve mayayı karıştırın.

Üzerine sıvıyağı ekleyin.

Un ve tuzunu da ilave edip ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Yaklaşık 30-40 dk mayalanmaya bırakın.

Haşhaş ezmesi ve sıvıyağı bir kapta karıştırın.

Mayalanan hamuru diktörtgen şekilde açın.

Üzerine haşhaşlı karışımdan sürün.

Hamurunuzu rulo şeklinde sarın ve iki parmak eninde kesin.

Ruloları tepsiye dizin.

Etrafına yumurta sarısı sürün.

180 derecede kızarana kadar pişirin.

Haşhaşlı çörek tarifiniz hazır.

Afiyet olsun!