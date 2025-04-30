Rahat bir uyku için doğanın gücünden faydalanın: Uyku kalitesini artıran 5 bitki çayı ve kullanımı

Uyku, bedenin ve zihnin yenilenmesi için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Ancak günümüzün stresli yaşamı, düzensiz alışkanlıklar ve yoğun ekran maruziyeti birçok kişide uyku kalitesini olumsuz etkiler. Doğal çözümler arayanlar için bitki çayları, rahatlatıcı etkileriyle ön plana çıkar. İşte, uykuya geçişi kolaylaştıran ve uykunun kalitesini artıran bitki çaylarının etkileri ve kullanım önerileri...