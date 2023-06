GURME HABERLER…

Yayınlanma: 07.06.2023 - 11:35

Güncelleme: 07.06.2023 - 11:35

Yeme içme sektörü ile ilgili tüm haberler için doğru adrestesiniz. Güncel, son dakika yeme içme sektörü haberleri ve en sıcak haber akışını bu sayfa üzerinden takip edebilirsiniz…

YAMO SUSHİ MUTFAĞINA YEPYENİ KORE LEZZETLERİ EKLENDİ

Sade ve şık dekorasyonu, kaliteli servis anlayışı, dinamik ve genç ekibiyle Anadolu Yakası’nda, Kadıköy’de hizmet veren Yamo Sushi, Uzak Doğu mutfağının en taze ve favori lezzetleriyle misafirlerine eşsiz bir sushi deneyimi yaşatmaya devam ediyor. Farklı lezzetleri, zenginleştirerek hizmet veren Akkomarka çatısı altında yer alan Yamo Sushi, misafirlerini birbirinden eşsiz Kore lezzetleri ile buluşturuyor.

ACI VE BAHARATI SEVEN BİR YEMEK KÜLTÜRÜ

Kore yemeklerinin, Türkiye’de de büyük ilgi gördüğünün altını çizen Akkomarka Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yeşilyurt, Kore mutfağının Japon ve Çin mutfağına göre biraz daha basit ve minimal olduğunu belirterek şunları söyledi: “Kore kültüründe, neredeyse her yemekte sarımsak, zencefil, kırmızı biber, soya sosu, susam yağı ve susam kullanılıyor. Çoğunlukta buğlama, buharda pişirme, kızartma, kavurma ve haşlama pişirme teknikleriyle hazırladıkları yemeklerde, acı ve baharatı da fazlasıyla tercih ediyorlar. Kore’de, balık çeşitlerinden ziyade, çiğ ya da az pişmiş sebze tüketimi ağırlıkta. Özellikle de kırmızı et tercih ediyorlar” dedi.

Ayrıca; Yamo Sushi’nin menüsünde sıcak servis edilen Tempura Vegi ve çilek ile tatlandırılmış Veggy Berry ise, vegan beslenenler için alternatifler sunuyor.

YENİ KAHVE EVİ TARİHİ RUM OKULU BİNASINDA AÇILDI!

Avrupa’nın en büyük bağımsız kahve zincirlerinden Caffè Nero, yeni Beşiktaş Çarşı mağazasını, uzun süredir restorasyonu süren tarihi binada açtı. Ödüllü İtalyan kahvesiyle, misafirlerini evlerindeymiş gibi hissettiren gerçek ‘kahve evi’ deneyimi şimdi Beşiktaş’ta.

Caffè Nero, 1975 yılından beri kapalı olan, Balıkçılar Çarşısı’nın karşısındaki tarihi Beşiktaş Rum Okulu binasında yerini alıyor. Beşiktaş’ın en önemli yapılarından biri olan ve 120 yıllık bir geçmişe sahip olan tarihi bina, uzun süren restorasyonun ardından misafirlerine ev sahipliği yapıyor. Eski okulun mirası özenle korunarak oluşturulan bu görkemli mekan, kahve severlere etkileyici ve ilham verici bir ortam sunuyor. Zamanın ötesinde ve yaşanmışlık hissiyle dolu Caffè Nero Beşiktaş Çarşı mağazası, buluşma, sosyalleşme, çalışma ve keyifli bir mola mekanı olarak daha ilk günden misafirlerin uğrak noktası haline geldi. Binanın giriş ve üst katlarındaki salon ve odaların dışındaki istisnai özelliği, ağaçlar altındaki geniş arka bahçesi. Bu bahçe, şehrin karmaşasından uzaklaşabileceğiniz ve ağaçların gölgesinde keyif yapabileceğiniz ferah bir ortam yaratıyor.

Yeni mekanının konsepti, markanın bulunduğu çevrenin dokusuyla uyuşması prensibiyle de örtüşüyor. Binanın ve semtin ruhuyla uyum içinde bir kahve evi olarak fark yaratıyor. Bu tarihi bina artık kahve kokusuyla bütünleşerek Beşiktaş’ın favori mekanlarından biri olacak.

DOĞAYA DOST VE SAĞLIKLI İÇECEK KEYFİ!

Şeffaf cam malzemesi ve zarif ahşap kapak detayıyla dikkat çeken Bambum Tiktok Sürahi, su ve meşrubat servislerine ayrıcalık kazandırıyor. İnce ve uzun yapısıyla kolay tutuş imkanı sunan sürahi, hafif tasarımıyla istenilen her yere taşınabiliyor. Camın sağlıklı yapısı nedeniyle tercih sebebi olan Tiktok sürahi, şık bambu kapağı ile uzun süre su ve meşrubatlarınıza koruma sağlıyor. Yüzde yüz yerli üretim olması ayrıca dikkat çekiyor.

EKİCİ’YE ÜÇ YILDIZ ÖDÜLÜ…

Türkiye’nin önde gelen peynir markalarından Ekici Peynir, Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü (International Taste Institute ITI) tarafından düzenlenen tat değerlendirmeleri sonucunda Ekici Mavi Küflü Peynir ile “Superior Taste Award” almaya hak kazandı. Türkiye’deki ilk Kristal Lezzet Ödülü’nü kazanan Ekici Süzme Peynir, 2019 yılından bu yana üst üste üç yıldız aldı. Başarılarını devam ettiren Ekici Peynir bu yıl da dördüncü kez üç yıldız alarak Kristal Lezzet Ödülü’nü de korumaya devam ediyor. 60 yılı aşkın süredir Türk damak tadına uygun peynirler üreten Ekici, Türkiye’yi dünyada temsil eden bir peynir markası olarak birbirinden lezzetli ürünlerini her geçen gün daha da çeşitlendirerek tüketicilerine sunmaya devam ediyor.

MALATYA MUTFAĞI SULTANAHMET’TE...

Tarihi yarımadanın etkileyici atmosferinde yer alan Four Seasons Sultanahmet yerel lezzetlerin en güzel örneklerini ve sevilen markalarını misafirleriyle buluşturmaya devam ediyor. Tarihi dokusu ile dikkat çeken otel, konuklarını bu kez Tarihi Hacı Baba Et Lokantası’nın katkılarıyla hazırladığı Malatya’nın en sevilen lezzetleriyle buluşturuyor. 14-18 Haziran günlerinde düzenlenecek olan bu lezzet festivali Malatya’nın sevilen yemeklerini deneyimli şeflerin elinden sunuyor. Otelin benzersiz peyzaja sahip, bahçesi ile sevilen restoranı Avlu’da gerçekleşecek bu lezzet festivalinde, otelin yetenekli Şefi Özgür Üstün ve Malatya mutfağının elçileri olan konuk şefler misafirlere öğle ve akşam için özel bir menü sunuyor.1942 yılından bu yana faaliyet gösteren, Malatya’nın ve bölgenin en sevilen et restoranlarından biri olan Tarihi Hacı Baba Et Lokantası şefleriyle birlikte hazırlanan menü bu zengin mutfağın öne çıkan lezzetlerinden oluşuyor. Yöreye ait Aya köfteli kulak çorbası, analı kızlı, kiraz yaprağı, tereyağlı haşlama içli köfte, Nurdağı salatası gibi lezzetli başlangıçlar lezzet şöleni yaratıyor. Ardından Malatya sofrasından karışık fırın yemekleri servis ediliyor. Fırında kakırdaklı Malatya usulü bulgur pilavı ile sunulan odun fırında ağır ateşte pişirilmiş kağıt kebabı, geleli kebabı, patlıcan tava veya odun fırınında kuzu kaburga damak hafızasında iz bırakıyor. Bu özel menüde cevizli ve kaymaklı kayısı tatlısı ve kayısı çekirdeği unundan hazırlanmış Malatya kurabiyesi muhteşem bir bitiş sağlıyor.

TÜRKİYE’NİN İLK AZ YAĞLI ÇEKİRDEK KAHVESİ…

Çekirdek kahvede premium seçenekler sunan Blue Bean; kafeini yüzde 40 azaltılmış ve düşük kalorili Blue Skinny Blend ile çok konuşulacak. Yağı ve kafeini azaltılmış fit kahve çekirdek harmanı ile Türkiye’nin ilk, az yağlı çekirdek kahvesi olma özelliğini taşıyan Blue Skinny Blend; mavinin hafifliğini ve pembenin iddiasını yansıtan ambalaj tasarımıyla dikkat çekiyor. En iyi kahve çekirdeklerini kendine özgü özelliklerini bozmadan sevenleri ile buluşturan premium kahve, Blue Bean’in en yeni üyesi Blue Skinny Blend; eşsiz lezzetini ve kokusunu mango, bergamot, erik ve turunçgillerden alıyor. Kahvesinde kaloriye dikkat edenlerin, formuna özen gösterenlerin bir numaralı tercihi Blue Skinny Blend enfes lezzeti, göz alıcı ambalaj tasarımı ile Amerikan pastane kültürünün Türkiye’deki temsilcisi Magnolia Bakery’de ve beymen.com’da kahve sevenleri bekliyor.

DÜNYA LEZZETLERİNİN BULUŞMA NOKTASI...

Yenilikçi Asya ve İtalyan mutfaklarının tüm lezzetlerini Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul’daki restoranında misafirlerinin beğenisine sunan Novikov, sade ve zarif tasarımının yarattığı atmosferle de en az zengin menüsü kadar dikkat çekiyor. Asya ve İtalyan mutfaklarını kendine özgü “market” konseptinde misafirleriyle buluşturuyor. Rengarenk sebze ve meyveler, farklı bölgelerden gelen deniz mahsulleri mekânın açık mutfağında sergilenirken, tüm bu ürünlerin birleşiminden oluşan leziz yemeklerle misafirlerine otantik gastronomi ziyafeti çekiyor. Özgün lezzetleri Novikov Restoranları Executive Şefi Luca Malacarne ve Novikov İstanbul Şefi Marti Pineda tarafından hazırlanan ve restoranlarında sunulan lezzetler, yerel ürünler, seçkin ambiyans, kusursuz hizmet anlayışıyla büyüleyici bir manzara eşliğinde misafirlerin tabaklarına ulaşıyor. Zengin bir menüye sahip restoranda Asya mutfağının en seçkin lezzetlerinden sushi, sashimi, nigiri çeşitlerinin yanı sıra robata ve teppenyaki gibi otantik pişirme teknikleriyle hazırlanan Asya mutfağının özgün tatlarının veya Novikov Black Cod, Alaska Kral Yengeci ve Pekin Ördeği gibi Novikov’un imza yemeklerinin tadına bakmak mümkün. Ayrıca Türk pişirme teknikleriyle hazırlanan Izgara kalkan balığı tadılması gereken lezzetler arasında. Tercihi İtalyan tatlarından yana olanlar içinse pizza, risotto, carpaccio gibi klasik İtalyan lezzetlerinin yanı sıra özel soslarla harmanlanmış taze makarnalar da lezzet seçenekleri arasında.

HATAY'DAKİ KADIN ÇİFTÇİLERE DESTEK ELİ…

Tarım sektöründeki kadın üreticilerin desteklenmesi amacıyla kapsamlı çalışmalar yürüten Migros, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğinde deprem bölgesinde farklı büyüklüklerde girişimi olan kadın üretici ve çiftçilerle bir çalıştay gerçekleştirdi. Çalıştay raporunu araştırma şirketi IPSOS hazırladı. Çalıştayda üretici ve çiftçiler, depremin işleri üzerindeki etkilerini, bu süreçteki ihtiyaçlarını ve iş hayatlarını destekleyebilecek kısa ve orta vadeli beklentilerini aktardı. Olası çözüm yollarının masaya yatırıldığı çalıştaya, pamuk, mısır, buğday, yaş meyve, nektarin, kayısı, erik, narenciye ve sebzenin yanı sıra zeytin ve zeytinyağı üretimi yapan girişimciler ile süt ve süt ürünleri üreticileri katıldı.



Ekmel Nuri Baydur: “Türkiye’nin sürdürülebilir tarımına kol kanat germeyi görevimiz olarak kabul ediyoruz”

Migros Ticaret A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Ekmel Nuri Baydur, “Deprem bölgesindeki üreticiler için ilk aşamada üzerimize düşen en önemli görev, bin bir emekle üretilen ürünlerin toplanmasını ve raflara çıkabilmesini sağlamak. Ve bu yolla bölgedeki üreticiye ivedilikle gelir yaratabilmek. Bölgeden alım seferberliğini ilk başlatan şirket olduk. Alımları hızlıca yerinde tespit etmek ve süreçleri yürütmek üzere ekiplerimizle bölgede üs kurduk. Hatay limonu ile başladığımız alımlar, farklı ürünlerle bugüne kadar 600 tona yaklaştı. Meyve, sebze ve bakliyat alımlarının yanı sıra deniz ve kültür balığında da bölgeye öncelik verdik. Uzun vadede de ilk elden alımlarla bölgenin toparlanmasına katkıda bulunacağız. Aldığımız ürünleri, Migros mağazalarımızın yanı sıra Macrocenter mağazalarımızda özel bir köşe hazırlayarak müşterilerimize sunacağız. Ayrıca gerçekleştirdiğimiz çalıştayın çıktıları konusunda da KAGİDER’le birlikte ilerleyeceğiz. Türkiye’nin sürdürülebilir tarımına kol kanat germek görevimiz. Bu kapsamda bölgeye yönelik çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz.”

Emine Erdem: “Şimdi el birliğiyle tarımı ve bu sektörde bölgedeki kadın girişimcileri destekleme zamanı.”

KAGİDER Başkanı Emine Erdem yaptığı açıklamada şunları söyledi: “6 Şubat’ta yitirdiğimiz on binlerce can, yıkılan kentler, ilçeler, ağır darbe alan işletmeler o bölgede hayatı durma noktasına getirdiği gibi ülke olarak hepimiz derin yaralar aldık. Depremin olumsuz etkilediği sektörler arasında tarım sektörü de yer alıyor. Bölgede ekonominin yeniden canlandırılmasının anahtarlarından biri de tarımın yeniden ayağa kaldırılması olacak. Bunun için bu sektörün bel kemiğini oluşturan kadınların ihtiyaçlarının belirlenmesi ve desteklenmesi büyük önem taşıyor. Migros’la gerçekleştirdiğimiz çalıştayda tarım sektöründeki kadınları dinledik, depremin işleri üzerindeki etkilerini, bu süreçteki ihtiyaçlarını ve iş hayatlarını destekleyebilecek kısa ve orta vadeli beklentilerini anlamaya çalıştık. Şimdi el birliğiyle tarımı ve bu sektörde bölgedeki kadın girişimcileri destekleme zamanı. Türkiye gücünü birleştirir, doğru strateji ve politikaları uygularsa ülkemiz tarımda dünyada hak ettiği yeri alacaktır.