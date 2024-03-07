Kahvaltıların pratik lezzeti: Simit tava

Bu tarif, sıcacık ve yumuşacık simitlerin lezzetini evde yapabileceğiniz pratik bir tarifi sunuyor. Sadece birkaç basit malzeme ve kolay adımlarla enfes simitleri tavanızda hazırlayarak, kahvaltılarınıza lezzet katın!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.03.2024 - 10:37
Kahvaltıların pratik lezzeti: Simit tava
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Simit, Türk mutfağının vazgeçilmez atıştırmalıklarından biridir ve özellikle kahvaltı sofralarının vazgeçilmezidir. Sadece birkaç basit malzeme ve biraz da sevgiyle, kahvaltı sofralarınızı sıcacık simit kokusuyla donatabilirsiniz. İşte, simit tava tarifi...

SİMİT TAVA TARİFİ

Malzemeler

  • 1 adet simit
  • 3 adet yumurta
  • Kaşar
  • Sucuk

Yapılış

  1. Tavaya dilimlemiş olduğumuz simit parçalarını eşit bir şekilde yerleştirelim.
  2. Ardından tavanın ortasına bir miktar tereyağ alıp küp küp dilimlediğimiz sucukları atıp kavuralım.
  3. Kaşar dilimlerini simitlerin arasına yerleştirip kaşarlar eriyene kadar kapağı kapalı bir şekilde pişirelim.
  4. Son olarak yumurtalarımızı ekleyelim. 

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