Kahvaltıların pratik lezzeti: Simit tava

Yayınlanma: 07.03.2024 - 10:37

Güncelleme: 07.03.2024 - 10:37

Simit, Türk mutfağının vazgeçilmez atıştırmalıklarından biridir ve özellikle kahvaltı sofralarının vazgeçilmezidir. Sadece birkaç basit malzeme ve biraz da sevgiyle, kahvaltı sofralarınızı sıcacık simit kokusuyla donatabilirsiniz. İşte, simit tava tarifi...

SİMİT TAVA TARİFİ

Malzemeler

1 adet simit

3 adet yumurta

Kaşar

Sucuk

Yapılış