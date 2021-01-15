"280 milyon euro harcayan Lampard'ın koltuğu tehlikede"
Chelseali eski savunma oyuncusu, bu yaz yapılan transfer harcamalarının beklentileri ve baskıyı arttırdığını düşünüyor.
William Gallas, yaz transferinde 280 milyon euro harcayan Frank Lampard'ın üzerindeki baskının arttığını ve genç çalıştırıcının koltuğunun tehlikede olduğunu söyledi.
Roman Abramovich, geçtiğimiz yaz çek defterini açmış ve Lampard'ın istediği yıldızları transfer etmişti.
Thiago Silva, Edouard Mendy ve Hakim Ziyech, Chelsea'ye gelir gelmez uyum sağlarken; Alman yıldızlar Timo Werner ve Kai Havertz'ten henüz beklenen katkı alınamadı.
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