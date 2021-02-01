350 bin Avro'ya aldılar 10 milyondan kapı açıyorlar! İşte Hataylı Boupendza pazarlığı
Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş daha önce yaptığı açıklamada, "Kendisini 10 milyon Avro'da aşağı satmayı düşünmüyoruz." demişti
Transferde şimdi de Hataylı Boupendza gündemde. Hatay'ın 350 bin Avro'ya alıp 10 milyon Avro'dan pazarlığa başladığı genç golcüyü Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzon istiyor.
DeAndre Yedlin ve Gedson Fernandes transferlerini art arda açıklayan Galatasaray, Hatay'la temasa geçen ilk kulüp oldu.
Sarı-kırmızılılar, Hatayspor'un golcüsü Aaron Boupendza için sözlü teklif yaptı. Galatasaray'ın teklifinin bu sezon kiralık, gelecek yıl zorunlu satın alma şeklinde olduğu öğrenildi.
Hatayspor'un 24 yaşındaki golcüsü Aaroun Boupendza, bu sezon Süper Lig'de 19 maçta attığı 15 golle gol krallığında zirvede yer alıyor.
Hatayspor, Galatasaray'dan Boupendza için 10 milyon Avro artı sonraki satıştan %25 pay istediğini belirtti.
Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş daha önce yaptığı açıklamada, "Kendisini 10 milyon Avro'da aşağı satmayı düşünmüyoruz." demişti
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