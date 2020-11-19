5. İda Ultra Maratonu Covid-19'a geçildi!
5. İda Ultra Maratonu Covid-19 tedbirleri kapsamında iptal edildi.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde 28-29 Kasım'da düzenlenmesi planlanan "İda Ultra Maratonu", yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında iptal edildi.
Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, yazılı açıklamasında, Kazdağları'nın doğal güzelliklerini yansıtan ve binlerce katılımcıyla beşincisini gerçekleştirmeyi planladıkları maratonu tedbirler kapsamında iptal ettiklerini kaydetti.
İda Ultra Maratonu Organizasyon Komitesi Başkanı Polat Dede de şehir dışından ve ülke dışından organizasyona gelmeyi planlayan sporcuların kısıtlamalar konusunda yaşayacağı sıkıntıları düşünerek böyle bir karar aldıklarını belirtti.
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