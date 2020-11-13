A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın rakibi Sırbistan
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu’nda yarın sahasında Sırbistan ile karşılaşacak.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu’nda yarın sahasında Sırbistan ile karşılaşacak.
FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu’nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, yarın saat 18.00’de Ahmet Cömert Spor Salonu’nda Sırbistan’ı konuk edecek. Milliler grupta oynadığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak üçüncü sırada bulunuyor. Ay-yıldızlılar grupta tek galibiyetini Litvanya karşısında elde etmişti. Sırbistan ise 3 galibiyetle zirvede yer alıyor. Sırbistan’da oynanan müsabakada ay-yıldızlılar parkeden 59-56’lık skorla mağlup ayrılmıştı.
Millilerin gruptaki rakiplerinden olan Arnavutluk, FIBA’ya yapmış olduğu başvuruyla İstanbul’da fanus yöntemiyle gerçekleştirilecek müsabakalara katılamayacağını bildirmişti.
A Milli Takımı’nın Sırbistan ile oynayacağı müsabaka kadrosunda 4 isim yer alamayacak. Melis Gülcan sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartılırken, kamp öncesi yapılan rutin Covid-19 testlerinde, 3 milli oyuncunun sonucu pozitif çıkmıştı.
Milliler, Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu yönetimindeki hazırlıklarını İstanbul’da sürdürdü.
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