A Platformu Sözcüsü Hediye Gündüz, 15 yıl öncesini anlattı

31 Temmuz 2021 Cumartesi, 04:00

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yangın sürüyor. 15 yıl önce de Manavgat’ta benzer bir yangın çıktığını anımsatan Antalya Isparta Burdur Denizli Kaş Platformu (A Platformu) Sözcüsü Hediye Gündüz yaşadıklarını gazetemize anlattı.

Gündüz, “Hava koşulları yine böyle rüzgârlıydı. O zaman yangına uçaklar geç müdahale ettiği için yangın uzun sürdü. İnsanlar traktörlerle yangın olan bölgelerden çıkarıldılar. Şimdi alan engebeli, köyler çok” dedi. Gündüz, Antalya’nın Kepez ilçesinde de yıllar önce yangın çıktığını belirterek “Çamlık orman alanıydı. Daha sonra orası otele verildi. Biz Antalya’da bunları çok yaşadığımız için gerçekten çok rahatsız oluyoruz” dedi.

İKLİM KRİZİ UYARISI

15 yıl önceki Manavgat yangınının ardından hem Antalya Valiliği’ne hem de Antalya Orman Müdürlüğü’ne sivil toplum kuruluşları olarak dilekçe verdiklerini vurgulayan “Bu talebimiz üzerine valilik gerçekten harekete geçmişti. Bölge müdürlüğüyle istişare ederek Kepez’deki Orman Bölge Müdürlüğü’nün tesislerinde Türkiye’nin bütün yangın ekipleri ilk büyük toplantısını yaptı ve yangınlar için gerekli önlemlerin alınması konuşuldu ama aradan 15 yıl geçti. Bir arpa boyu yol alınmadı. Hatta tersine gitti. Türkiye yangın söndürme uçaklarını satışa çıkardı, bakımını yapmadı. Hangarda çürütüyor. İklim krizinden ötürü Türkiye’de artık yangınlar kaçınılmaz. Bunun için Türkiye’nin yangınlara karşı önlem alması gerekir. Bizim ikinci bir talebimiz daha vardı. Yangınlar aynı anda ve birçok yerde çıkabiliyor. Biz halk eğitiminin de yapılmasını istedik. Böyle bir yangında müdahale edilebilecek halk ekiplerinin oluşturulmasını talep ettik. Bunu hiç yapmadılar” diye konuştu.

Gündüz, en acil taleplerinin iklim krizinin dikkate alınması olduğunun altını çizerek “İklim krizini dikkate almak demek doğanın değerlerinin korunması ve afetlere karşı önemli tedbirlerin alınması demek” dedi.