ABD'de Açık'ta sürpriz yok!

30 Ağustos 2021 Pazartesi, 23:59

ABD'nin New York kentinde düzenlenen grand slam turnuvasının ilk gün sabah seansında 5 numaralı seribaşı Rus Andrey Rublev, dünya klasmanında 221. sırada yer alan Hırvat Ivo Karlovic ile karşılaştı.

Toplam 1 saat 36 dakika süren mücadelede rakibini 6-3, 7-6 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yenen Rublev, ikinci tura çıktı.

Tek kadınlarda 9 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza, Hırvat Donna Vekic'i 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek turnuva dışında bıraktı.

12 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep de İtalyan Camila Giorgi'yi 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup etti.

