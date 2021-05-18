AB'de Türkiye için “Tamam mı, devam mı?” tartışması

18 Mayıs 2021 Salı, 12:45

Avrupa Parlementosu milletvekilleri, 2019 ve 2020 yılları arasında çıkan, AB-Türkiye ilişkilerindeki ilerlemeye ilişkin komisyon ve parlamento raporlarını mercek altına alıyor. Yapılan tartışma neticesinde alınan kararlar uyarınca Türkiye’nin, Haziran 2018'de dondurulan, Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerine devam edilip edilmeyeceğine karar verilecek.

“ASKIYA ALIRIZ”

Parlemento’nun en büyük partisi olan Avrupa Halk Partisi (EPP) grubundan yapılan açıklamada, Türkiye ile AB üyesi devletler arasındaki gerginliğin çeşitli alanlarda sürdüğü kaydedildi. EPP'ye göre bu alanların başında "Türkiye'nin Yunanistan ve Kıbrıs ile olan ihtilafının yanı sıra hukukun üstünlüğü ve temel insan hakları meseleleri" geliyor.

EPP'nin açıklamasında, ilişkilerde iyileştirilecek bir perspektifin olmadığı öne sürülerek, "Türkiye’nin birliğe katılım müzakerelerindeki mevcut olumsuz eğilim acilen ve tutarlı bir şekilde tersine çevrilmediği takdirde müzakerelerin resmi olarak askıya alınması gerektiğine inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye raportörü sosyalist milletvekili Nacho Sanchez Amor, bunu gelmiş geçmiş en çetin parlamento raporu olarak tanımlarken, muhtemel sonucun, "Türkiye'de hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanlarında son iki yılda yaşanan ciddi gerilemenin bir yansıması" olacağını bildirdi.

ANASTASIADES: UZLAŞMA YOK

Öte yandan, Yunan gazetesi Kathimerini’ye konuşan ve Türkiye’nin Avrupa birliğine katılım sürecini değerlendiren Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades, Türkiye’nin iki devletli çözüm talebi ve diğer pozisyonları göz önüne alındığında ilişkilerde olumlu bir gündemin tartışılıp uzlaşılamayacağını söyledi.