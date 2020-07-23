Acun Ilıcalı'dan Hollanda takımına ilk transfer

23 Temmuz 2020 Perşembe, 09:31

Ünlü TV'ci ve futbol tutkunu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Hollanda'nın en üst ligi olan Eredivise takımı Fortuna Sittard'a ortak olduğunu açıklamıştı.

Kulübün hisselerinin yüzde 5'ine ise taraftarlar sahip. Henüz açıklanmasa da Ilıcalı'nın yüzde 25 ila yüzde 40 arasında bir hisse aldığı tahmin ediliyor.

Fortuna Sittard'ın Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın alması ile ilgili, "Acun Ilıcalı ile görüşmelerimiz gayet olumlu gidiyor. Hollanda Futbol Federasyonu'na kulübün hisse satışıyla alakalı Acun Ilıcalı ile görüştüğümüzü belirttik. Satış kulübün hisselerinin tamamı değil belli bir kısmını kapsıyor. Zaten bu konuda hem fikiriz. Kulübü yönetmeye devam edeceğiz. Acun Ilıcalı çok tanınmış başarılı bir iş insanı. Bize olan ilginin artmasın adına da büyük katkısı olacaktır. Bu da Hollanda'daki gücümüzü çok daha fazla artıracaktır" sözlerini kullanmıştı.

Acun Ilıcalı'nın Fortuna Sittard'ı almasının ardından gözler ünlü televizyoncunun hangi oyuncuları transfer edeceğine çevrildi. Devam ettiği süreçte Sercan Yıldırım konusunda yeşil ışık yakarak, "Sercan'ı Fortuna Sittard'da düşünsenize" diyerek transfere açık kapı bırakmıştı. Sercan Yıldırım da geçtiğimiz gün Instagram canlı yayınında bu konuya açıklık getirerek, "Acun ağabey ile de konuştuk bu mevzuları. Haftaya sonuçlanır diye düşünüyorum." açıklamasında bulunmuştu.

Ilıcalı'nın sportif direktörlüğe de Merthan Açıl'ı getirmesi bekleniyor.

Erzurumspor forması giyen ve futbolu bırakma kararı alan Açıl, sportif kariyerine Ilıcalı ile yönetici olarak devam edecek.

Kaynak: Ajansspor